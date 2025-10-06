El abogado de Gustavo Salcedo, Jorge Domingo Petrozzi, reveló públicamente que su patrocinado sufrió un quiebre emocional tras descubrir la presunta infidelidad de su esposa, Maju Mantilla, con el productor televisivo Christian Rodríguez. Las declaraciones se dieron durante una entrevista concedida al programa dominical Día D, donde el letrado ofreció detalles que ratifican las acusaciones de adulterio, las cuales habrían motivado el inicio del proceso legal de separación.

Petrozzi aseguró que el impacto emocional sobre Salcedo y sus hijos fue devastador, al punto de generar un trauma familiar, tras descubrir la supuesta relación clandestina entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez. La defensa sostiene que la situación no solo destruyó el matrimonio, sino también afectó gravemente la estabilidad emocional del empresario y de su entorno más cercano.

Maju Mantilla sí le habría sido infiel a Gustavo Salcedo, según abogado del empresario

El representante legal de Gustavo Salcedo fue enfático al señalar que su cliente no actuó sin fundamentos. “El señor estaba en una situación emotiva, sumamente difícil y grave, contra una persona que le ha desgraciado su vida”, expresó Petrozzi en la entrevista emitida por Día D el último domingo. Según su versión, los hijos de la pareja también habrían sido testigos del deterioro familiar, agravando aún más el conflicto.

De acuerdo con lo manifestado por el abogado de Gustavo Salcedo, la causa legal que sustentaría una demanda de divorcio sería el adulterio, una figura válida dentro del marco jurídico peruano como causal de separación. Aunque este acto no constituye delito penal, sí tiene implicancias legales en el proceso de disolución matrimonial. “Ha participado en la comisión de un adulterio, no es delito, es causal de divorcio”, enfatizó Petrozzi al referirse a Rodríguez.

Christian Rodríguez: señalado como la discordia entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Las tensiones en torno al caso aumentaron luego de que Gustavo Salcedo brindara, hace varios días, una entrevista exclusiva al programa 'Magaly TV, la firme', en la que relató haber sorprendido a su esposa en una situación comprometedora con Christian Rodríguez dentro de un vehículo.

Salcedo también manifestó en su momento que este vínculo habría comenzado incluso antes de que él fuera vinculado mediáticamente con una joven en un sauna, tema que generó especulaciones en redes sociales.