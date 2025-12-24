HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Espectáculos

Nelly Rossinelli aclara paso importante de su receta navideña y usuarios reaccionan: "Si mi pavo sale salado, es tu culpa"

La exjurado de 'El gran chef famosos' aclaró un paso clave de su receta de salmuera para pavo navideño tras las dudas y reacciones de usuarios en redes sociales.

Nelly Rossinelli. Foto: composición LR/difusión
Nelly Rossinelli. Foto: composición LR/difusión

Nelly Rossinelli, reconocida exjurado de ‘El gran chef famosos’, compartió una receta de salmuera para el pavo navideño en sus redes sociales. Sin embargo, lo que inicialmente fue un tip culinario pensado para mejorar las cenas de fin de año, terminó generando confusión y comentarios debido a un detalle clave que no fue especificado en su video.

Ante la confusión, la popular 'Reina de las loncheras' decidió grabar un nuevo video para aclarar el paso más importante de su receta. “Si tu pavo dice pavo marinado o pavo aderezado en el empaque, no debe pasar por salmuera porque ese pavo ya tiene sal. Si lo haces en salmuera, te va a quedar salado”, explicó la influencer gastronómica.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

PUEDES VER: Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: el programa de cine más longevo de la TV peruana dice adiós

lr.pe

Rossinelli comparte recomendación tras omitir dato clave en su receta y usuarios comentan

La aclaración de Nelly Rossinelli generó reacciones en redes sociales. Mientras algunos agradecieron la precisión del consejo, otros cuestionaron que ese detalle no haya sido mencionado desde el inicio. Comentarios como “ah no mamita, eso no lo dijiste desde un inicio”, “si mi pavo sale salado es tu culpa” o “yo con mi pavo en salmuera sin revisar el empaque” se leen en la publicación.

Incluso, algunos usuarios bromearon comparando la situación con la polémica receta de Magaly Medina. “Magaly feliz que no la van a 'funar' este año si sale algo mal”, escribió un internauta. También hubo quienes pidieron orientación tras haber cometido el error de poner en salmuera un pavo que ya venía marinado, preocupados por arruinar la cena familiar.

Comentarios en la publicación de Rossinelli. Foto: TikTok

Comentarios en la publicación de Rossinelli. Foto: TikTok

PUEDES VER: Mauricio Diez Canseco sorprende a sus ocho hijos y novia argentina con costosos regalos por navidad: perfumes, gafas de marca y más

lr.pe

Rossinelli comparte recomendación para aderezo del pavo navideño

En su reciente video, Nelly Rossinelli aclaró el tema de la salmuera y brindó recomendaciones prácticas para el aderezo del pavo navideño. La influencer señaló que, si el pavo ya viene aderezado o marinado, se puede preparar un aderezo adicional para “repotenciar” el sabor, pero usando una cantidad normal de sal y evitando completamente la salmuera.

Asimismo, aprovechó para orientar a quienes aún no han descongelado su pavo. Aunque reconoció que no es lo ideal por la ruptura de la cadena de frío, explicó que puede colocarse en un ambiente ventilado, sin sol directo, y sumergirse en agua durante 10 a 12 horas para lograr la descongelación. Eso sí, recalcó que, si se hace salmuera, no se debe añadir sal extra al aderezo, y si no hubo tiempo para la salmuera, entonces sí se puede salar el aliño.

"Luego no me estén echando la culpa de que le queda salado. Si no le has hecho salmuera porque no hubo tiempo ahí, si le echas salsita a tu aderezo y va a quedar delicioso", agregó Rossinelli.

Notas relacionadas
Melanie Martínez reaparece tras someterse a una manga gástrica y muestra los resultados: "Me siento como nueva"

Melanie Martínez reaparece tras someterse a una manga gástrica y muestra los resultados: "Me siento como nueva"

LEER MÁS
¡El agua más rica del Perú está de regreso! Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026 tras pausa por atentados

¡El agua más rica del Perú está de regreso! Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026 tras pausa por atentados

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco posa con todos sus hijos por Navidad y revela qué carrera estudió su primogénito: "Trabaja en Madrid en una transnacional"

Mauricio Diez Canseco posa con todos sus hijos por Navidad y revela qué carrera estudió su primogénito: "Trabaja en Madrid en una transnacional"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Patricio Parodi se pronuncia tras perder los papeles contra Said Palao y revela qué ocurrió con Rosángela en la final de 'Esto es guerra'

Patricio Parodi se pronuncia tras perder los papeles contra Said Palao y revela qué ocurrió con Rosángela en la final de 'Esto es guerra'

LEER MÁS
Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: el programa de cine más longevo de la TV peruana dice adiós

Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: el programa de cine más longevo de la TV peruana dice adiós

LEER MÁS
Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Pol Deportes graba comercial con el 'Loco' Vargas, pero él lo sorprende con curiosa broma: “Con los ojos, pues”

Pol Deportes graba comercial con el 'Loco' Vargas, pero él lo sorprende con curiosa broma: “Con los ojos, pues”

LEER MÁS
Jessica Tapia regresa a Lima y confiesa que dejó a su familia en Perú por amor: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia regresa a Lima y confiesa que dejó a su familia en Perú por amor: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva estrenan nueva canción y generan revuelo por la letra: “No come ni deja comer”

¡El agua más rica del Perú está de regreso! Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026 tras pausa por atentados

Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: “Cállate, no te metas”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025