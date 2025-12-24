Nelly Rossinelli, reconocida exjurado de ‘El gran chef famosos’, compartió una receta de salmuera para el pavo navideño en sus redes sociales. Sin embargo, lo que inicialmente fue un tip culinario pensado para mejorar las cenas de fin de año, terminó generando confusión y comentarios debido a un detalle clave que no fue especificado en su video.

Ante la confusión, la popular 'Reina de las loncheras' decidió grabar un nuevo video para aclarar el paso más importante de su receta. “Si tu pavo dice pavo marinado o pavo aderezado en el empaque, no debe pasar por salmuera porque ese pavo ya tiene sal. Si lo haces en salmuera, te va a quedar salado”, explicó la influencer gastronómica.

Rossinelli comparte recomendación tras omitir dato clave en su receta y usuarios comentan

La aclaración de Nelly Rossinelli generó reacciones en redes sociales. Mientras algunos agradecieron la precisión del consejo, otros cuestionaron que ese detalle no haya sido mencionado desde el inicio. Comentarios como “ah no mamita, eso no lo dijiste desde un inicio”, “si mi pavo sale salado es tu culpa” o “yo con mi pavo en salmuera sin revisar el empaque” se leen en la publicación.

Incluso, algunos usuarios bromearon comparando la situación con la polémica receta de Magaly Medina. “Magaly feliz que no la van a 'funar' este año si sale algo mal”, escribió un internauta. También hubo quienes pidieron orientación tras haber cometido el error de poner en salmuera un pavo que ya venía marinado, preocupados por arruinar la cena familiar.

Comentarios en la publicación de Rossinelli. Foto: TikTok

Rossinelli comparte recomendación para aderezo del pavo navideño

En su reciente video, Nelly Rossinelli aclaró el tema de la salmuera y brindó recomendaciones prácticas para el aderezo del pavo navideño. La influencer señaló que, si el pavo ya viene aderezado o marinado, se puede preparar un aderezo adicional para “repotenciar” el sabor, pero usando una cantidad normal de sal y evitando completamente la salmuera.

Asimismo, aprovechó para orientar a quienes aún no han descongelado su pavo. Aunque reconoció que no es lo ideal por la ruptura de la cadena de frío, explicó que puede colocarse en un ambiente ventilado, sin sol directo, y sumergirse en agua durante 10 a 12 horas para lograr la descongelación. Eso sí, recalcó que, si se hace salmuera, no se debe añadir sal extra al aderezo, y si no hubo tiempo para la salmuera, entonces sí se puede salar el aliño.

"Luego no me estén echando la culpa de que le queda salado. Si no le has hecho salmuera porque no hubo tiempo ahí, si le echas salsita a tu aderezo y va a quedar delicioso", agregó Rossinelli.