'Amor y fuego' mostró el avance de su programa para el miércoles 1 de octubre. Maju Mantilla hablará por primera vez para un programa de televisión sobre la salvaje agresión de su esposo, Gustavo Salcedo, al exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodriguez. "Estoy angustiada con lo que se está viviendo", expresó la exreina de belleza.

Cabe recalcar que el pasado viernes 26 de septiembre, en los exteriores de un estudio jurídico en San Isidro, Gustavo Salcedo agredió brutalmente a Christian Rodríguez, productor vinculado a Maju Mantilla en los últimos meses. Según relató Rodríguez, el empresario peruano chocó su auto y bajó para tumbarlo al piso y golpearlo sin piedad.

Maju Mantilla habla fuerte y claro sobre agresión de Gustavo Salcedo

En los últimos días, la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez, desató la indignación de diversos periodistas de espectáculos. Muchos cuestionaron el silencio de Maju Mantilla, quien, escuetamente, solo declaró para 'América hoy' que se sentía mal y rechazaba todo acto de violencia. Sin embargo, la modelo peruana de 42 años decidió romper su silencio y declaró para las cámaras de 'Amor y fuego', expresando su angustia por todo lo que vive.

"Estoy sorprendida, estoy angustiada con todo lo que se está viviendo", fueron las primeras palabras de Maju Mantilla para el programa de Willax Televisión.

Además, lamentó profundamente que Gustavo Salcedo, su aún esposo, sea el principal protagonista de la agresión contra quien fue el productor de su programa, Christian Rodríguez. "Me da muchísima pena que esté envuelto en esto tan terrible", acotó Maju Mantilla.