El abogado de Gustavo Salcedo sorprendió al revelar los motivos por los cuales su defendido decidió agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla. No obstante, intento justificar los actos de su patrocinado al afirmar que el experiodista de Latina “le desgració la vida” a su cliente. El letrado brindó estas polémicas declaraciones al dominical ‘Día D’.

“El señor (Salcedo) estaba en una situación emotiva sumamente difícil y grave, contra una persona que le ha desgraciado la vida, que le ha destruido el matrimonio y que le ha causado a sus hijos un trauma enorme después de ver lo que ha ocurrido con su madre (Maju). Eso es lo que Salcedo tiene dentro, y creo que esto se tiene que comprender”, declaró muy serio el abogado Jorge Petrozzi a la reportera del programa.

TE RECOMENDAMOS ✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

Pamela Vértiz queda en shock tras las declaraciones del abogado de Gustavo Salcedo

Tras finalizar la entrevista, Pamela Vértiz quedó consternada y sorprendida por las declaraciones de Jorge Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo. La presentadora comentó que, aunque le resultaba difícil de entender lo que escuchaba, así es como actúan los defensores al representar a sus clientes.

“La verdad es que no salgo de mi asombro, pero en eso consiste la defensa. En cerrarse frente a la evidencia hasta que el tribunal que vea el caso se pronuncie sobre la contundencia de las pruebas”, dijo en un principio la conductora de ‘Día D’.

Además, lamentó que se justificara la agresión por un presunto tema de infidelidad. “La tristeza de hablar abiertamente de que la motivación detrás de esta agresión sea un tema de adulterio. La tristeza de que una persona adulta no pueda contenerse y proteger a su familia, hijos. Aquí las víctimas, creo yo, son esos niños que están viéndose expuestos”, concluyó la presentadora.

Posteriormente, Vértiz entrevistó en vivo a la abogada del exproductor de Latina, quien aseguró que están solicitando la detención inmediata de Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio.