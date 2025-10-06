HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

“Él le destruyo el matrimonio”, expresó de manera polémica el abogado Jorge Petrozzi en ‘Día D’ al defender y minimizar las agresiones de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez. Tras esto, la conductora de ATV, Pamela Vértiz, quedó consternada.  

Dominical 'Día D' cubrió el caso de agresión de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez. Foto: Composición LR/ATV.
Dominical 'Día D' cubrió el caso de agresión de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez. Foto: Composición LR/ATV.

El abogado de Gustavo Salcedo sorprendió al revelar los motivos por los cuales su defendido decidió agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla. No obstante, intento justificar los actos de su patrocinado al afirmar que el experiodista de Latina “le desgració la vida” a su cliente. El letrado brindó estas polémicas declaraciones al dominical ‘Día D’.

“El señor (Salcedo) estaba en una situación emotiva sumamente difícil y grave, contra una persona que le ha desgraciado la vida, que le ha destruido el matrimonio y que le ha causado a sus hijos un trauma enorme después de ver lo que ha ocurrido con su madre (Maju). Eso es lo que Salcedo tiene dentro, y creo que esto se tiene que comprender”, declaró muy serio el abogado Jorge Petrozzi a la reportera del programa.

TE RECOMENDAMOS

✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

PUEDES VER: Productor Christian Rodríguez expone mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo tras sufrir agresión: "No voy a parar"

lr.pe

Pamela Vértiz queda en shock tras las declaraciones del abogado de Gustavo Salcedo

Tras finalizar la entrevista, Pamela Vértiz quedó consternada y sorprendida por las declaraciones de Jorge Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo. La presentadora comentó que, aunque le resultaba difícil de entender lo que escuchaba, así es como actúan los defensores al representar a sus clientes.  

“La verdad es que no salgo de mi asombro, pero en eso consiste la defensa. En cerrarse frente a la evidencia hasta que el tribunal que vea el caso se pronuncie sobre la contundencia de las pruebas”, dijo en un principio la conductora de ‘Día D’.

Además, lamentó que se justificara la agresión por un presunto tema de infidelidad. “La tristeza de hablar abiertamente de que la motivación detrás de esta agresión sea un tema de adulterio. La tristeza de que una persona adulta no pueda contenerse y proteger a su familia, hijos. Aquí las víctimas, creo yo, son esos niños que están viéndose expuestos”, concluyó la presentadora.

Posteriormente, Vértiz entrevistó en vivo a la abogada del exproductor de Latina, quien aseguró que están solicitando la detención inmediata de Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

PUEDES VER: Gustavo Salcedo pide perdón tras agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Estoy dando la cara"

lr.pe
Notas relacionadas
Productor Christian Rodríguez expone mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo tras sufrir agresión: "No voy a parar"

Productor Christian Rodríguez expone mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo tras sufrir agresión: "No voy a parar"

LEER MÁS
Actor colombiano le pidió perdón a Gustavo Salcedo por presunto romance con Maju Mantilla, según Magaly Medina

Actor colombiano le pidió perdón a Gustavo Salcedo por presunto romance con Maju Mantilla, según Magaly Medina

LEER MÁS
Maju Mantilla habla por primera vez por presunta infidelidad con actor colombiano George Slebi y niega romance: "Lo están viendo mis abogados"

Maju Mantilla habla por primera vez por presunta infidelidad con actor colombiano George Slebi y niega romance: "Lo están viendo mis abogados"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Emilia Drago conmueve al hablar por primera vez de delicada enfermedad que aquejaba a su bebé: "Requería un arnés"

Emilia Drago conmueve al hablar por primera vez de delicada enfermedad que aquejaba a su bebé: "Requería un arnés"

LEER MÁS
Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez, reaparece con fuerte mensaje: "No hay nada de arrepentimiento"

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez, reaparece con fuerte mensaje: "No hay nada de arrepentimiento"

LEER MÁS
Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

LEER MÁS
Novio de Pamela López expone a Christian Cueva y le recomienda que se ponga a estudiar canto con urgencia: “No es nada personal”

Novio de Pamela López expone a Christian Cueva y le recomienda que se ponga a estudiar canto con urgencia: “No es nada personal”

LEER MÁS
María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

LEER MÁS
Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en evento y desatan revuelo en redes sociales: “No pierdo las esperanzas de que vuelvan”

Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en evento y desatan revuelo en redes sociales: “No pierdo las esperanzas de que vuelvan”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Espectáculos

Guillermo Castañeda, director peruano de ‘Los patos y las patas’ responde a críticas: “Mi película no repite a los mismos actores de siempre”

Valeria Piazza anuncia su salida de ‘América hoy’ y expone el motivo de su decisión: "Lo he dado todo"

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025