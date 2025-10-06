"Solo me voy a divertir viendo como te destruyo", fue una de las amenazas que Gustavo Salcedo le envío a Christian Rodríguez, productor vinculado a Maju Mantilla. Cuando se pensaba que el intercambio solo era entre el deportista olímpico y el hombre de televisión, la abogada de Rodríguez mostró en exclusiva para 'Día D', mensajes impactantes del empresario peruano contra María Eugenia Vázquez, esposa del exintegrante de 'Arriba mi gente'.

En el reportaje emitido por el programa dominical, la letrada asegura que Salcedo no solo amenazó contra la vida de su patrocinado, sino que, además, también hizo lo mismo con su esposa e incluso, con su hijo de 11 años. "Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después, que no diga que no estaba advertido. No bromeo", se lee en el mensaje expuesto por la abogada de Rodríguez en el programa de ATV.

Gustavo Salcedo amenaza a esposa de Christian Rodríguez

Durante la emisión de 'Día D', la defensa legal de Christian Rodríguez presentó imágenes de las heridas sufridas por el productor, producto de las agresiones del esposo de Maju Mantilla, así como mensajes extraídos del número telefónico del propio Gustavo Salcedo. En estos chats, el deportista nacional lanza advertencias directas que anticiparían la agresión física ocurrida en los exteriores de una notaría limeña.

"Por culpa del mari... que no sale a dar la cara. Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después que no diga que no estaba advertido. No bromeo", fue uno de los mensajes amenazantes.

La abogada de Rodríguez sostuvo que estos mensajes prueban una amenaza premeditada, lo que podría agravar la situación legal de Salcedo. Según el testimonio, los mensajes surgieron tras la negativa del productor a enfrentar al empresario, quien lo acusaba de haber tenido un romance con Maju Mantilla, actual esposa del agresor.

Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez: amenazas y una 'verdad' oculta

Además, también expuso chats del empresario peruano, en los cuales, amenaza al exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez. "La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llena de sangre, recién te vas a convencer. Y no voy a parar", fue una directa amenaza de Salcedo en contra de Rodríguez.

En otro mensaje, el aún esposo de Maju Mantilla retó a Christian Rodríguez a salir a contar su verdad. De lo contrario, sería el propio Gustavo Salcedo quien saldría a revelarlo todo sistemáticamente. "Pero, antes, solo me voy a divertir viendo como te destruyo. Así que solo te queda salir y contar tu versión, sino, la contaré yo mes a mes", se lee en otra de las amenazas.