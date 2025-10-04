HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Productor Christian Rodríguez expone mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo tras sufrir agresión: "No voy a parar"

Tras sufrir una agresión que le provocó una herida en la cabeza, el productor Christian Rodríguez presentó los mensajes de amenaza que habría recibido del esposo de Maju Mantilla.

Christian Rodríguez presentó la foto de corona de flores que habría recibido de Gustavo Salcedo. Foto: composición LR/ATV
Christian Rodríguez presentó la foto de corona de flores que habría recibido de Gustavo Salcedo. Foto: composición LR/ATV

Christian Rodríguez Portugal, exproductor del programa ‘Arriba mi gente’, presentó nuevas pruebas que refuerzan su denuncia contra Gustavo Salcedo, aún esposo de la conductora Maju Mantilla. Según indicó el dominical Día D, el productor mostró los mensajes amenazantes que habría recibido luego de afirmar públicamente que fue agredido físicamente por el empresario y deportista el último 26 de septiembre.

“La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre, recién te vas a convencer… y no voy a parar”, se lee en uno de los mensajes que el productor atribuye a Salcedo a Gustavo Salcedo, según lo difundido por el dominical que emitirá el informe completo el domingo 5 de octubre a las 9:55 p. m.

Productor presentó pruebas de las amenazas que recibió de Gustavo Salcedo. Foto: captura/ATV

Productor presentó pruebas de las amenazas que recibió de Gustavo Salcedo. Foto: captura/ATV

Exproductor de ‘Arriba mi gente’ presenta mensajes de amenaza como prueba contra Gustavo Salcedo

A través de su abogada, Christian Rodríguez entregó ante las autoridades las pruebas del presunto hostigamiento y amenazas recibidas. Entre las evidencias figuran capturas de mensajes, fotografías de los golpes sufridos durante el ataque y la imagen de un arreglo floral que habría sido enviado por Gustavo Salcedo, con la dedicatoria: “Cuídate mucho. Con cariño…”.

Mensaje expuesto por Christian Rodríguez. Foto: captura/ATV

Mensaje expuesto por Christian Rodríguez. Foto: captura/ATV

La defensa legal del productor señaló que el caso debe ser tratado como un “atentado contra la vida” y pidió que se realice una investigación exhaustiva. “Tiene que investigarse como es, como un atentado contra la vida del señor Christian”, manifestó la abogada en declaraciones a 'Día D'. Actualmente, la denuncia sigue su curso en las instancias judiciales correspondientes.

