La exreina de belleza Maju Mantilla habló por primera vez ante cámaras sobre la acusación de presunta infidelidad con el actor colombiano George Slebi, con quien compartió escenas en la telenovela 'Te volveré a encontrar'. En entrevista para el programa Amor y Fuego, la modelo calificó de “falso” el rumor que la vinculaba sentimentalmente con su colega extranjero.

“Eso es falso, es lo único que te puedo decir. Se han dicho muchas cosas falsas y eso lo están viendo mis abogados”, aseguró Maju Mantilla, marcando así su posición frente a la polémica. El tema se generó luego de que Verónica Alcántara, productora del pódcast Chimi Churri, revelara que el empresario Gustavo Salcedo, esposo de la conductora, le habría confesado sobre una supuesta infidelidad pasada con un actor colombiano.

Maju Mantilla niega infidelidad con el actor colombiano George Slebi

La exconductora de 'Arriba mi gente', Maju Mantilla, salió al frente para negar tajantemente cualquier tipo de infidelidad hacia su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien fue denunciado por agredir al productor Christian Rodríguez, a quien dejó con una grave lesión en la cabeza. La exreina de belleza aseguró que las especulaciones en su contra son falsas y adelantó que serán sus abogados quienes se encargarán de responder legalmente.

Al ser consultada también por la reciente agresión de su esposo, la exreina de bellezaexpresó su indignación y condenó de manera firme los hechos de violencia. “Nadie se merece algo como eso. Estoy sorprendida, estoy angustiada por lo que se está viviendo”, declaró, dejando en claro que rechaza categóricamente cualquier tipo de agresión. “Me da mucha pena que el padre de mis hijos esté envuelto en esto tan terrible”, agregó la conductora, quien admitió sentirse agobiada por los rumores y señalamientos que circulan en redes sociales.

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado con Maju Mantilla?

George Slebi, nacido el 23 de febrero de 1982 en Barranquilla, Colombia, es un actor que ha sabido construir una sólida trayectoria en televisión, teatro y modelaje. Aunque en un inicio cursó las carreras de Ingeniería Industrial y Psicología, su verdadera pasión lo llevó a dedicarse por completo a la actuación, formación que perfeccionó en Buenos Aires y Londres, además de complementar con estudios en coaching ontológico y logoterapéutico.

Su carrera comenzó con el reality Protagonistas de novela, desde donde dio el salto a importantes producciones que lo consolidaron en el medio artístico. Entre sus trabajos más destacados figuran Leandro, Diomedes, el cacique de la junta y 'La venganza de Analía'. En Perú, ganó notoriedad tras participar en 'Te volveré a encontrar' (2020), telenovela emitida por América Televisión, donde compartió escenas románticas con Maju Mantilla, quien debutaba en la actuación.