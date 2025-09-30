En horas de la tarde del martes 30 de septiembre, 'Magaly TV, la firme' reveló que expondría un nuevo caso de agresión que involucra directamente a Gustavo Salcedo como el agresor. El aún esposo de Maju Mantilla no se quedó de brazos cruzados y según contó Magaly Medina al inicio de su programa, el empresario peruano le envío una carta notarial, con la cual, busca frenar la emisión del reportaje.

En la 'carta notarial' enviada por el deportista nacional, él acepta que existió una denuncia en su contra por presunta agresión en contra de Eduardo Odé, sin embargo, aseguró que la sentencia fue favorable para él. "Existió un proceso judicial en la que tengo un proceso favorable a mi persona donde se llega a probar que nunca agredí a esa persona", aseveró Salcedo.