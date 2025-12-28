Así fueron los últimos segundos al aire de Bruno Pinasco en Cinescape tras 25 años en pantalla: “Ha sido una gran aventura”

El icónico programa de entrevistas y noticias del cine mundial, Cinescape, se despidió de la televisión tras 25 años de emisión ininterrumpida. El espacio, liderado por Bruno Pinasco, tuvo su última edición el sábado 27 de diciembre, en la que el conductor aprovechó los segundos finales para agradecer a los televidentes por la fidelidad y el cariño recibido durante todo este tiempo.

“Después de todo, Cinescape ha sido más que un programa, ha sido una gran aventura”, expresó, muy sonriente, el presentador de 51 años, quien estuvo acompañado de todo su equipo de trabajo. Luego, anunció que el programa no llegaría a su fin por completo, ya que continuará en las redes sociales. “¿Y sabes que es lo mejor? La aventura continua”, señaló.

Los últimos segundos al aire de Bruno Pinasco en Cinescape

Durante el programa especial que marcó el final de Cinescape en la TV peruana, tras 25 años al aire, Bruno Pinasco recordó los inicios de su espacio dedicado al cine y la manera en que fue creciendo con el paso del tiempo, hasta llegar a entrevistar a grandes estrellas de Hollywood.

“Desde aquel pequeño programa que empezamos con mucho entusiasmo, con una escenografía pequeñita, con solo una cámara, las primeras invitaciones a cubrir cosas en Hollywood, que siempre que llegábamos pensábamos que era la última o la única, hasta traer a las grandes figuras del cine directo a las cámaras peruanas”, declaró.

El presentador también tuvo palabras de agradecimiento para su equipo de producción, que en más de una ocasión apareció frente a cámaras, lo que siempre fue muy celebrado por los televidentes. “La misión no ha cambiado, acercarte, motivarte y mantener la afición por disfrutar del arte audiovisual semana tras semana y con un equipo al que tengo que agradecer por acompañarme en esta locura llamada Cinescape”, sostuvo Bruno Pinasco.

¿Cinescape seguirá emitiéndose?

Bruno Pinasco aclaró que Cinescape llegó a su fin en la televisión, pero no de manera definitiva. El conductor dejó entrever que, a partir del 2026, el programa se transmitiría a través de sus redes sociales, especialmente en YouTube.

“El amor por el cine no se detiene, tenemos mucha potencia en redes sociales, contenido digital y todas las tendencias para siempre conectar contigo, porque al final de todo, ‘Cinescape’ ha sido más que un programa, ha sido una gran aventura y ¿saben qué?, la aventura continúa”, concluyó.