La fuerte agresión de Gustavo Salcedo al exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, ha sido tema de controversia y múltiples opiniones en distintos canales del streaming. Uno de ellos es 'Nadie se salva', donde el actor Gabriel Calvo y Jhovan Tomasevich compartieron su opinión sobre el tema. En esa intervención expresaron su respaldo al comportamiento del aún esposo de Maju Mantilla, acto que fue cuestionado por Magaly Medina. La conductora consideró que ambos artistas minimizaron la situación y justificando la acción del empresario al presentarlo como 'víctima' de una infidelidad.

"Si te hizo a ti algo. Si se metió con tu novia, si le aconsejó o no le aconsejó son cosas que no vienen al caso, porque aquí lo que están justificando es el ataque vil y brutal que hiciera Gustavo Salcedo. Eso es lo que están justificando. Ósea (dijeron) al que parte 'mi matrimonio', está justificado (el golpe) ¿y tú no tienes la culpa también de que tu matrimonio se desintegró? Hay que empezar por casa. La relación es de dos", señaló Magaly Medina.

La conductora afirmó que las aclaraciones posteriores que Gabriel Calvo y Jhovan Tomasevich no borran el hecho de que su actitud fue comparable a la de un “patán”. Además, sostuvo que ambos utilizaron sus espacios en los canales solo para justificar la violencia, lo que, según ella, terminó confirmando la postura que habían mostrado desde un inicio.

"Me parece bien irresponsable diciendo: 'si me hacen una así, yo también la hago'. Osea patancitos del streamer. Hoy día (30 de septiembre) trataron de arreglar y justificar lo que dijeron. Justificar la agresión y la violencia lo hicieron quedar como unos patanes. Como unos tipos de la época de las cavernas. Ellos tampoco se la deben dar de aconsejadores porque están hablando con su público, que seguro dirán: 'sí, tienen razón' ", indicó.

Gabriel Calvo responde a Magaly Medina tras acusarlo de defender acción agresiva de Gustavo Salcedo

El actor Gabriel Calvo no se quedó callado y respondió a Magaly Medina, dejando entrever que ella no debería atribuirse el papel de “adalid de la paz”, ya que —según sus palabras— sus propias acciones no reflejan ese discurso. Además, dejó en claro que nunca justificó la agresión de Gustavo Salcedo, sino que expuso una verdad suya ante las cámaras de televisión.

"Para ser la 'dalit de la paz' y contra la violencia, uno debe practicar lo que pregona. Por otro lado, hay que tener un poco más de comprensión en el sentido. Si va a ver un programa, que no solo te den el clip, mira todo el desarrollo. Deberían ver todo el programa y realmente escuchar. Yo no he amenazado a nadie y no he justificado la agresión. Me parece que está mal, lo que he dicho después es que uno no sabe como puede reaccionar. Puedes ser un monje budista, pero a la hora de la hora, uno no sabe como va a reaccionar. Ese es mi punto de vista", comentó.