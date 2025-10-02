Gustavo Salcedo le aseguró a Magaly Medina que Maju tuvo un affaire con George Slebi. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.

Gustavo Salcedo le aseguró a Magaly Medina que Maju tuvo un affaire con George Slebi. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.

Magaly Medina reveló en vivo que se reunió con Gustavo Salcedo, quien le mostró pruebas de las supuestas infidelidades de Maju Mantilla. Incluso le aseguró que la madre de sus hijos habría tenido un affaire con el actor colombiano George Slebi, con quien protagonizó una novela.

Además, le contó que, tras descubrir la presunta traición, Salcedo y Slebi tuvieron una conversación privada en la que el actor se disculpó con él. Sin embargo, lo que más llamó la atención en Magaly Medina, fue la manera en que el exdeportista se refería al colombiano, describiéndolo con verdadera admiración.

“Le pidió disculpas y le prometió que esto (affaire con Maju) ya no volvería a ocurrir”, expresó la presentadora de ATV en su programa.

Magaly expone conversación entre Gustavo Salcedo y George Slebi

Tras descubrir la presunta infidelidad de Maju Mantilla con George Slebi, este último le pidió disculpas a Gustavo Salcedo y le prometió que se iría del país, según contó Magaly Medina.

“Él (Salcedo) nos dijo ‘este (Slebi) sí fue un caballero porque me pidió disculpas’. Me dijo que fue un error, que no volvería a pasar y que él iba a desaparecer del panorama. Y dicho y hecho: cortó vínculo con ella, terminó la novela y se fue a su país”, compartió Medina en conversación con Mavila Huertas y Richard Apolo, periodista de ‘Día D’.

Asimismo, la ‘urraca’ mostró su sorpresa de que Gustavo Salcedo hablará con “admiración” sobre George Slebi, a diferencia de cómo se expresaba de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla. “Pero lo que me contó del actor, me asombró, porque a este Slebi lo tenía en un pedestal, hablaba con admiración de él”, señaló la figura de ATV.