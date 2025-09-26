HOYSuscripcion LR Focus

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor del violento ataque en su contra: “He reconocido a la persona”

Exproductor de ‘Arriba mi gente’ aseguró que la persona que le rompió la cabeza, mientras salía de un estudio de abogados junto a su hijo y esposa, fue Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla

Christian Rodríguez lanza fuerte acusación contra Gustavo Salcedo.Fotos: Instagram.
Christian Rodríguez Portugal confirmó que Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, fue la persona que lo agredió violentamente a su salida del estudio de abogados en San Borja, según la declaración que brindó a las autoridades. "He reconocido a la persona", contó según información del diario Trome.

“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro”, reveló el exproductor de ‘Arriba mi gente’.

Noticia en desarrollo...

