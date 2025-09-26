Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor del violento ataque en su contra: “He reconocido a la persona”
Exproductor de ‘Arriba mi gente’ aseguró que la persona que le rompió la cabeza, mientras salía de un estudio de abogados junto a su hijo y esposa, fue Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla
- Productor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, lucha por su vida en una clínica tras sufrir un violento ataque
- Abogado de familiar de Jefferson Farfán expone en vivo chats claves en el caso 'Cri Cri'
Christian Rodríguez Portugal confirmó que Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, fue la persona que lo agredió violentamente a su salida del estudio de abogados en San Borja, según la declaración que brindó a las autoridades. "He reconocido a la persona", contó según información del diario Trome.
“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro”, reveló el exproductor de ‘Arriba mi gente’.
Noticia en desarrollo...