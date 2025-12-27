Lima se alista para recibir el 2026 con una variada agenda de conciertos y fiestas de Año Nuevo que prometen música en vivo, maratones de bailes y celebraciones de todo tipo en distintos puntos de la capital. Desde grandes y multitudinarios eventos de cumbia cerca al mar, así como exclusivas fiestas con artistas internacionales. Aquí te dejamos la extensa lista para decir adiós al año viejo.

Gran tonazo de fin de año - Costa 21

En su primera edición frente al mar, el 'Gran tonazo de fin de año' tendrá como artistas estelares a Marisol y la Magia del Norte, Armonía 10, La Única Tropical y Caribeños de Guadalupe.

Disfruta de una noche llena de buena música y diversión el miércoles 31 de diciembre en el Multiespacio Costa 21, ubicado en San Miguel. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

Precios:

Box Platinum (10 personas): S/ 2.787

Box Platinum Individual: S/ 279.00

VIP: S/ 157.00

Entradas desde S/157.00

El reventonazo de Año Nuevo - Explanada Plaza Norte

La fiesta de fin de año se arma en la explanada de Plaza Norte, ubicada en Independiencia, el miércoles 31 de diciembre con Orquesta La Bella Luz, La Choca Chabuca y Son del Duke. Las entradas se pueden adquirir a través de Vaope.

Precios:

Zona VIP: S/ 88 (precio regular S/ 110)

Zona General: S/ 52 (precio regular S/ 65)

Entrada general a S/ 52

Fiesta de Año Nuevo con Suu Rabanal y Dailyn Curbelo - Rústica Costa Verde

Despide el 2025 con la mejor música, ambiente y todo lo que necesitas para celebrar en grandes. Dailyn Curbelo podrá a todos a bailar en el 1er piso, mientras que Suu Rabanal hará lo propio en el 2do piso.

El evento se realizará en Rústica de la Costa Verde (Plaa Barranquito) y las entradas se pueden conseguir en Vaope.

Precios (preventa):

VIP (4 personas): S/ 600 (con trago de uvas y cotillón)

VIP 2 (por persona, 2do piso, frente al escenario): S/ 150

General (por persona): S/ 100

Fin de año en Rústica de la Costa Verde

Fiesta de fin de año con Brunella Torpoco - Rústica Retablo

Empieza Año Nuevo con Brunella Torpoco y Doradas & Orquesta con su mejor repertorio de cumbia, salsa y más. Un ambiente exclusivo en Rústica Retablado.

Precio:

Entrada general: S/ 54.90

Brunella Torpoco en Rústica Retablo

Fiesta de fin de año - Complejo Santa Rosa

Prepárate para recibir el 2026 con una cartelera de lujo: Yarita Lizeth Yanarico, Rosita de Espinar, Flor Yelo, Cliver y su Grupo Internacional Corali, y Ever Soncco Russkaya. Consigue tus entradas a través de Vaope.

Precios:

Zona VIP: S/ 88

Zona General: S/ 55.50

Fiesta de fin de año en Lima Norte

Cumbiaño nuevo - Parque Zonal Mayta Cápac

Recibe el Año Nuevo 2026 al ritmo de cumbia con Caribeños de Guadalupe, Son del Duke, Río, Armonía 10 de Walter Lozada, Papillón y Amaya Hermanos. Consigue tus entradas a través de Vaope.

Precios:

Zona Cumbiaño Nuevo: S/ 134

Zona Karibeña: S/ 100.30

Zona General: S/ 67.20

Cumbiaño nuevo en el Parque Zonal Mayta Cápac

Fiesta Dorada - Farah de Miraflores

Recibe el 2026 en una fiesta todo incluido y celebra sin preocuparte por nada. Disfruta de barra libre toda la noche. La noche incluye cotillón de bienvenida, show en vivo, conteo regresivo y DJs con la mejor música variada. Compra las entradas a través de Joinnus.

Fiesta de fin de año The Castle – Punta Negra

Despide el año el castillo de Punta Negra.La fiesta arranca a las 10:30 p.m. y se extenderá hasta las 8:00 a. m. Compra las entradas a través de Joinnus.

Año Nuevo 2026 – Aloa Club Punta Hermosa

Despide el 2025 y recibe el Año Nuevo en una de las fiestas más esperadas del verano. El Aloa Club (Antigua Panamericana Sur 44, Punta Hermosa) se convertirá en tu punto de encuentro para celebrar el inicio del 2026 con música, fiesta y el mejor ambiente frente al mar. Consigue las entradas a través de Joinnus.

CoCo Bongo New Year 2026 - Discoteca Nua

No te pierdas esta experiencia todo incluido con show en vivo, banda invitada, DJ, barra libre, cotillón y la puesta en escena imperdible. La discote NUA (Antigua Panamericana Sur 44, Punta Hermosa) se prepara para despedir el 2025. Consigue las entradas a través de Joinnus.

Año Nuevo Bizarro 2026 - Miraflores

Despide el 2025 y dale la bienvenida al 2026 con una noche fuera de lo común en el icónico Bizarro Bar de Miraflores. Dos zonas para moverte a tu ritmo y el infaltable conteo regresivo para levantar la copa cuando el reloj marque las 12.Consigue las entradas a través de Joinnus.

Majestic Año Nuevo 2026 – Bestial Bar de Miraflores

Recibe el 2026 en una fiesta exclusiva de blanco que incluye una barra libre de 9:00 p.m. a 3:00 a.m., DJ en vivo, cotillón y el infaltable conteo regresivo para dar la bienvenida al 2026.

Año Nuevo 2026 - Restaurante Il Porto

Despide el año bailando al ritmo de la gran orquesta Rio Band. Il Porto te espera para recibir a lo grande el Año Nuevo. Consigue las entradas a través de Joinnus.