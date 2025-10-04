La candidata peruana al Miss Grand International 2025, Flavia López, preocupó a sus seguidores tras revelar que sufrió un accidente durante los ensayos del certamen de belleza que se realiza en Tailandia. A través de sus redes sociales, la modelo de 20 años confirmó que la caída le ocasionó una lesión en la rodilla y que deberá utilizar muletas por recomendación médica.

“El día de ayer, durante los ensayos, sufrí una caída que me ocasionó una lesión en la rodilla. Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización de @missgrandinternational, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”, compartió Flavia López en un comunicado en Instagram, donde también expresó su deseo de continuar en la competencia pese a la adversidad.

Flavia López. Foto: Instagram

Flavia López sufre accidente y revela que usará muletas

Durante la preparación para las actividades preliminares del Miss Grand International 2025, la representante del Perú sufrió una caída en plena práctica de pasarela, una de las etapas más exigentes del concurso. Tras recibir atención médica inmediata, Flavia Lopéz comunicó que utilizará muletas durante los próximos días para priorizar su recuperación.

“Por indicación médica, esta semana estaré utilizando muletas para mantener estabilidad y priorizar mi salud, con el objetivo de poder reincorporarme plenamente a las próximas actividades del certamen”, explicó la modelo en sus redes sociales.

Ante lo sucedido, Jessica Newton, presidenta de Miss Perú, le dedicó unas emotivas palabras: “Eres una guerrera, mi reina. Tu fuerza y tu compromiso me encantan. Estoy segura de que, siguiendo las indicaciones del médico, podrás volver a la competencia”.

Mensaje de Flavia López. Foto: Instagram

Flavia López y su peculiar incidente con la candidata ecuatoriana por el cacao

Días antes del accidente, Flavia López protagonizó un momento que generó debate en redes sociales durante la cena oficial del Miss Grand International 2025 en Bangkok. En medio del evento, la representante de Ecuador, Samantha Quenedit, ofreció chocolates de su país y expresó con entusiasmo: “Es el mejor chocolate del mundo”.

Ante ello, López intervino diciendo: “El cacao es de Perú”, lo que provocó risas en el público y rápidamente se viralizó. Tras las críticas, la modelo aclaró el hecho en sus redes sociales: “Lo dije en un tono sarcástico, cero mala intención. El cacao no es exclusivo de un país, sino un regalo de toda Latinoamérica. Es algo que compartimos y nos representa a todos”.