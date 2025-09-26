HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Exproductor de 'Arriba mi gente' revela amenazas y acoso por parte de Gustavo Salcedo en denuncia ante la PNP

“Temo por mi vida y la de mi familia”, reveló Christian Rodríguez, vinculado a Maju Mantilla, al exponer la presunta lista de amenazas, acoso y agresiones que sufrió a manos de Gustavo Salcedo entre marzo y septiembre de este año. 

Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez estarían enfrentados por Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Marcia Chahua / URPI–LR/Willax
Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez estarían enfrentados por Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Marcia Chahua / URPI–LR/Willax

El exproductor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez Portugal, vinculado con Maju Mantilla, denunció a Gustavo Salcedo tras la brutal agresión que sufrió el viernes 26 de septiembre frente de su hijo de 11 años y su esposa.

El documento policial detalla un historial de violencia y hostigamiento que incluye dos ataques físicos, amenazas de muerte y acoso, presuntamente cometidos por Salcedo entre marzo y septiembre de 2025. Incluso, el periodista manifestó temer por su vida y la de su familia.

Gustavo Salcedo podría ir a prisión tras agredir a exproductor de 'Arriba mi gente', afirma la abogada Rosario Sasieta

lr.pe

Gustavo Salcedo golpeó en el rostro a Christian Rodríguez y lo dejó inconsciente, según productor

En el parte policía, Christian Rodríguez aseguró que el primer incidente con Gustavo Salcedo ocurrió el 22 de marzo de este año. Según su testimonio, mientras se ejercitaba en el malecón de Miraflores, el esposo de Maju Mantilla lo golpeó con un codazo en el rostro, lo que provocó que cayera al suelo y perdiera el conocimiento de manera momentánea.

Tras la agresión, Rodríguez fue trasladado a la clínica Ricardo Palma, donde recibió suturas en la cabeza. Este suceso lo había revelado semanas atrás la productora del pódcast 'Chimichurri', Verónica Alcántara.

Gustavo Salcedo fue denunciado por el exproductor de 'Arriba mi gente'. Foto: Instagram.

Gustavo Salcedo fue denunciado por el exproductor de 'Arriba mi gente'. Foto: Instagram.

Christian Rodríguez teme por su vida tras corona fúnebre, amenazas y acoso

En la denuncia también se incluyeron las supuestas amenazas que habría recibido Christian Rodríguez después de la primera agresión en el Malecón de Miraflores. El exproductor de ‘Arriba mi gente’ aseguró que le llegaron mensajes intimidatorios desde números desconocidos, lo siguieron en vehículos sin placa e incluso recibió en su domicilio una corona fúnebre con el mensaje: “Cuídate mucho, con cariño”, el 11 de septiembre de 2025, según relato.

Estas amenazas no solo iban dirigidas contra él, sino también a su esposa e hijo, a quienes les advirtieron que “los van a llenar de plomo”. “Temo por mi vida y la de mi familia”, afirmó Rodríguez en su declaración a la policía.

Exproductor de 'Arriba mi gente' señaló a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, como su agresor: "He reconocido a la persona"

lr.pe

Gustavo Salcedo agrede al productor y embiste su camioneta junto con su hijo y esposa

El segundo ataque se registró recientemente el 26 de septiembre a la salida de un estudio de abogados en San Borja. Christian Rodríguez se encontraba junto a su esposa e hijo de 11 años cuando, según contó a las autoridades, una camioneta gris lo embistió por la parte trasera del vehículo familiar.

El conductor, a quien identificó como Gustavo Salcedo, descendió y lo golpeó repetidamente en la cabeza. “He reconocido a la persona y es Gustavo Salcedo”, declaró a un oficial mientras era asistido por testigos.

Rodríguez fue atendido en la clínica Ricardo Palma y, tras recibir el alta médica, evitó hacer declaraciones públicas. Testigos indicaron que al momento de su salida aún presentaba una visible mancha de sangre en el polo, producto de las lesiones sufridas.

