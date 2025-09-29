HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina expone exclusivas imágenes de Gustavo Salcedo yendo a agredir a exproductor de Latina: casi atropella a peatón y pasó por un jardinel

¡Gustavo Salcedo casi atropella a un peatón!, y estuvo a punto de embestir una paloma mientras se dirigía en su camioneta a agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado a Maju Mantilla. 

Magaly Medina criticó fuertemente el comportamiento de Gustavo Salcedo. Foto: ATV.
Magaly Medina criticó fuertemente el comportamiento de Gustavo Salcedo. Foto: ATV.

Magaly Medina mostró imágenes inéditas de Gustavo Salcedo yendo a agredir al exproductor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez, con quien se le vincula a Maju Mantilla. En las grabaciones se observa al exdeportista conduciendo su camioneta ploma el viernes 26 de septiembre, a las 9:41 de la mañana, rumbo a San Isidro, donde el periodista realizaba diligencias junto a su esposa e hijo.

Minutos después, el vehículo de Salcedo se estaciona en una calle cercana a donde estaba la camioneta roja de Rodríguez. Según las imágenes, se aprecia como el esposo de la exmiss Mundo pisa el acelerador, pasa por encima de un jardinel y hasta casi embiste a una paloma que se encontraba en el lugar.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo habla por primera vez tras brutal agresión contra Christian Rodríguez, exproductor de Latina: "Bien merecido, ¿no crees?”

lr.pe

Gustavo Salcedo casi atropella a un peatón antes de agredir a exproductor de Latina

Cuando Gustavo Salcedo encontró el auto del productor vinculado a su todavía esposa, lo embistió con su camioneta y, en el trayecto, según las imágenes, estuvo a punto de arrollar a un peatón que se encontraba cerca. Esto ocurrió a las 10:09 de la mañana.

Segundos después, el exdeportista descendió del vehículo y se dirigió hacia la zona del copiloto, donde estaba sentado Christian Rodríguez, a quien comenzó a perseguir en plena calle para agredirlo. La grotesca escena, que duró menos de un minuto, fue presenciada por vecinos de la zona, quienes miraban horrorizados.

Tras la golpiza, Salcedo regresó a su camioneta, puso retroceso y se marchó del lugar, dejando al productor con la cabeza rota, mientras una mujer, que aparentemente su abogada, intentaba asistirlo para trasladarlo a la clínica Ricardo Palma.

PUEDES VER: Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras violenta agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

lr.pe
