Magaly Medina mostró imágenes inéditas de Gustavo Salcedo yendo a agredir al exproductor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez, con quien se le vincula a Maju Mantilla. En las grabaciones se observa al exdeportista conduciendo su camioneta ploma el viernes 26 de septiembre, a las 9:41 de la mañana, rumbo a San Isidro, donde el periodista realizaba diligencias junto a su esposa e hijo.

Minutos después, el vehículo de Salcedo se estaciona en una calle cercana a donde estaba la camioneta roja de Rodríguez. Según las imágenes, se aprecia como el esposo de la exmiss Mundo pisa el acelerador, pasa por encima de un jardinel y hasta casi embiste a una paloma que se encontraba en el lugar.

TE RECOMENDAMOS REIKI: El arte de SANAR con ENERGÍA | AstroMood

Gustavo Salcedo casi atropella a un peatón antes de agredir a exproductor de Latina

Cuando Gustavo Salcedo encontró el auto del productor vinculado a su todavía esposa, lo embistió con su camioneta y, en el trayecto, según las imágenes, estuvo a punto de arrollar a un peatón que se encontraba cerca. Esto ocurrió a las 10:09 de la mañana.

Segundos después, el exdeportista descendió del vehículo y se dirigió hacia la zona del copiloto, donde estaba sentado Christian Rodríguez, a quien comenzó a perseguir en plena calle para agredirlo. La grotesca escena, que duró menos de un minuto, fue presenciada por vecinos de la zona, quienes miraban horrorizados.

Tras la golpiza, Salcedo regresó a su camioneta, puso retroceso y se marchó del lugar, dejando al productor con la cabeza rota, mientras una mujer, que aparentemente su abogada, intentaba asistirlo para trasladarlo a la clínica Ricardo Palma.