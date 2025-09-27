HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Paco Bazán reconoce su error con Magaly Medina tras romper su amistad y anuncia posible reencuentro: "El lunes habrá cositas"

El conductor admitió que las críticas de Magaly Medina lo hicieron reflexionar y dejó abierta la puerta a un acercamiento con su exmadrina televisiva.

Paco Bazán anunció un posible reencuentro con Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión/ATV
Paco Bazán anunció un posible reencuentro con Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión/ATV

En su reciente programa 'El Deportivo en otra cancha', Paco Bazán sorprendió al público al reconocer sus errores con Magaly Medina. El exfutbolista aseguró que, tras escuchar las críticas de la conductora, entendió varias actitudes que lo llevaron a reflexionar. “He recibido la crítica honesta y genuina. Magaly, a quien haya correspondido, me han hecho reflexionar y he sabido agradecer en silencio”, confesó en vivo.

Luego de agradecer a su exmadrina, el exfutbolista dejó entrever la posibilidad de un acercamiento con Magaly Medina, con quien tuvo fuertes críticas en el pasado. “No puedo adelantar nada, pero el lunes, solo le digo que el lunes habrá cositas (…) habrá reencuentros”, señaló, despertando la expectativa de sus seguidores sobre lo que podría ocurrir en los próximos días.

Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

lr.pe

Paco Bazán reconoce su error con Magaly y le agradece por hacerlo recapacitar

El también conductor radial admitió que sus expresiones y actitudes pasadas no fueron las más adecuadas, especialmente tras los comentarios que lanzó en contra de Reimond Manco en su pódcast. A raíz de sus declaraciones, Magaly Medina lo cuestionó duramente por su lenguaje y haberse autodenominado “animal del streaming”.

Paco Bazán señaló que esas críticas lo llevaron a analizar sus comportamientos y el impacto que tienen en su imagen pública. “Lo que he entendido, en mi caso, es que la línea es tan delgada y cuando uno tiene una imagen de honestidad y caballerosidad, si se contagia de lo contrario, hay mucho que perder”, expresó.

Además, reconoció que la presión de interpretar diferentes personajes en cada programa que conduce lo llevó a confundirse y adoptar posturas contradictorias. Sin embargo, destacó que supo valorar la lección: “Yo sí he agradecido absolutamente a Magaly Medina todo lo que dijo de mí porque me ha servido para entender algunas cosas”.

Doña Charo confiesa el desgarrador momento en que temió por la vida de Jefferson Farfán: 'Ya viví bastante, mi hijo no'

lr.pe

¿Paco Bazán visitará el programa de Magaly Medina?

El exarquero de Universitario de Deportes no descartó la posibilidad de volver a encontrarse con Magaly Medina frente a cámaras. Aunque evitó dar detalles, dejó entrever que pronto podrían limar asperezas. “El lunes habrá cositas, habrá reencuentros”, afirmó, generando rumores sobre una posible aparición en el set de 'Magaly TV, la firme'.

Cabe recordar que la relación entre ambos se fracturó tras diversos episodios, como las críticas de Magaly hacia la pareja de Bazán, Susana Alvarado, a quien calificó como “cumbiambera”, así como las diferencias en torno a la cercanía del conductor con Jefferson Farfán, exfutbolista con quien la 'Urraca' mantiene un proceso legal.

