HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Paco Bazán elogia a Gisela Valcárcel en vivo tras nuevo dardo de Magaly Medina: "La reina de la TV"

El conductor Paco Bazán sorprendió con sus comentarios sobre Gisela Valcárcel. Su relación con Magaly Medina se tensa, luego de que ella lo llamara "llorón" en medio de un cruce con Reimond Manco.

Paco Bazán no dudó en ponerse del lado de Gisela Valcárcel en la última edición de 'El deportivo en otra cancha'.
Paco Bazán no dudó en ponerse del lado de Gisela Valcárcel en la última edición de 'El deportivo en otra cancha'. | Foto: composición LR/América TV/ATV

Durante la última edición de su programa 'El deportivo en otra cancha', Paco Bazán sorprendió al referirse a Gisela Valcárcel como "la reina de la televisión", una frase que no pasó desapercibida entre los televidentes ni en redes sociales. El comentario se dio en medio de una conversación aparentemente casual, pero en un contexto marcado por recientes críticas de Magaly Medina hacia el conductor.

"Mira, yo vi a la niña de ocho años que estuvo con la reina de la televisión, con Gisela", dijo Bazán en vivo, provocando reacciones inmediatas en el set. Aunque no mencionó directamente a la 'Urraca', la frase fue interpretada como una respuesta indirecta a los fuertes calificativos que ella le dedicó días antes en medio de un cruce con Reimond Manco.

PUEDES VER: Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

lr.pe

Paco Bazán elogia a Gisela Valcárcel en medio de polémica con Magaly Medina

Durante una conversación en vivo con Nicole Pillman, Paco Bazán elogió a Gisela Valcárcel al referirse a ella como la "reina de la televisión", comentario que respaldó la cantante, quien también ha participado en programas conducidos por la 'Señito'. Tras una breve pausa, Bazán añadió: "¿Pero con quién trabajé yo cuatro años?", en alusión a su paso por 'El gran show', espacio que marcó sus inicios en la TV. Aunque en ocasiones anteriores había expresado cercanía con Magaly, esta vez optó por destacar públicamente a Valcárcel, en medio de un contexto marcado por tensiones.

La producción del programa reaccionó con ironía ante el comentario, lo que reforzó la idea de que se trataba de una indirecta. El elogio a Gisela se produce en un momento en que ella también ha sido blanco de críticas por parte de Magaly, quien recientemente la acusó de haber protagonizado un "berrinche" en América Televisión.

PUEDES VER: Paco Bazán reafirma su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria tras rumores de infidelidad: "Así de feliz"

lr.pe

Fuerte tensión entre Paco Bazán y Magaly Medina

La relación entre Paco Bazán y Magaly Medina atraviesa una etapa de fricción. La conductora de 'Magaly TV, la firme' lo calificó como "llorón" y cuestionó su comportamiento tras el cruce con Reimond Manco. "Cada vez que hemos llamado 'cumbiambera' a su saliente, venía a lloriquear a mi productor", dijo Medina en su programa.

Además, se mostró desconcertada por una frase de Bazán en la que aseguró que la próxima vez saludaría a Manco "con un perro que lo orine". Para Magaly, ese tipo de expresiones reflejan "falta de elegancia y de hombría". Aunque ambos han compartido espacios televisivos en ATV, las recientes declaraciones sugieren un distanciamiento que podría marcar un quiebre definitivo en su vínculo profesional.

Notas relacionadas
¿Se terminó la amistad? Magaly le da con palo a Paco Bazán al autodenominarse como el "animal del streaming": "Se ha desubicado el muchacho"

¿Se terminó la amistad? Magaly le da con palo a Paco Bazán al autodenominarse como el "animal del streaming": "Se ha desubicado el muchacho"

LEER MÁS
Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

LEER MÁS
Paco Bazán reafirma su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria tras rumores de infidelidad: "Así de feliz"

Paco Bazán reafirma su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria tras rumores de infidelidad: "Así de feliz"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

LEER MÁS
Hermanos Yaipén marcan distancia y confirman que no invitaron a Grupo 5 a su aniversario: “Las relaciones son familiares”

Hermanos Yaipén marcan distancia y confirman que no invitaron a Grupo 5 a su aniversario: “Las relaciones son familiares”

LEER MÁS
Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

LEER MÁS
Andrea Llosa expone cómo quedó su casa tras fiesta que hizo su hijo de 20 años: "Dénme fuerzas"

Andrea Llosa expone cómo quedó su casa tras fiesta que hizo su hijo de 20 años: "Dénme fuerzas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota