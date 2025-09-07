Paco Bazán elogia a Gisela Valcárcel en vivo tras nuevo dardo de Magaly Medina: "La reina de la TV"
El conductor Paco Bazán sorprendió con sus comentarios sobre Gisela Valcárcel. Su relación con Magaly Medina se tensa, luego de que ella lo llamara "llorón" en medio de un cruce con Reimond Manco.
Durante la última edición de su programa 'El deportivo en otra cancha', Paco Bazán sorprendió al referirse a Gisela Valcárcel como "la reina de la televisión", una frase que no pasó desapercibida entre los televidentes ni en redes sociales. El comentario se dio en medio de una conversación aparentemente casual, pero en un contexto marcado por recientes críticas de Magaly Medina hacia el conductor.
"Mira, yo vi a la niña de ocho años que estuvo con la reina de la televisión, con Gisela", dijo Bazán en vivo, provocando reacciones inmediatas en el set. Aunque no mencionó directamente a la 'Urraca', la frase fue interpretada como una respuesta indirecta a los fuertes calificativos que ella le dedicó días antes en medio de un cruce con Reimond Manco.
Paco Bazán elogia a Gisela Valcárcel en medio de polémica con Magaly Medina
Durante una conversación en vivo con Nicole Pillman, Paco Bazán elogió a Gisela Valcárcel al referirse a ella como la "reina de la televisión", comentario que respaldó la cantante, quien también ha participado en programas conducidos por la 'Señito'. Tras una breve pausa, Bazán añadió: "¿Pero con quién trabajé yo cuatro años?", en alusión a su paso por 'El gran show', espacio que marcó sus inicios en la TV. Aunque en ocasiones anteriores había expresado cercanía con Magaly, esta vez optó por destacar públicamente a Valcárcel, en medio de un contexto marcado por tensiones.
La producción del programa reaccionó con ironía ante el comentario, lo que reforzó la idea de que se trataba de una indirecta. El elogio a Gisela se produce en un momento en que ella también ha sido blanco de críticas por parte de Magaly, quien recientemente la acusó de haber protagonizado un "berrinche" en América Televisión.
Fuerte tensión entre Paco Bazán y Magaly Medina
La relación entre Paco Bazán y Magaly Medina atraviesa una etapa de fricción. La conductora de 'Magaly TV, la firme' lo calificó como "llorón" y cuestionó su comportamiento tras el cruce con Reimond Manco. "Cada vez que hemos llamado 'cumbiambera' a su saliente, venía a lloriquear a mi productor", dijo Medina en su programa.
Además, se mostró desconcertada por una frase de Bazán en la que aseguró que la próxima vez saludaría a Manco "con un perro que lo orine". Para Magaly, ese tipo de expresiones reflejan "falta de elegancia y de hombría". Aunque ambos han compartido espacios televisivos en ATV, las recientes declaraciones sugieren un distanciamiento que podría marcar un quiebre definitivo en su vínculo profesional.