TikToker criticó a Magaly Medina tras insinuar que Paco Bazán tiene otros modales ahora que está con Susana Alvarado. | Foto: Composición LR/Magaly TV La Firme/ La Cadencia.

Muy indignado se presentó, el joven tiktoker de la cuenta 'La Cadencia' al escuchar las palabras de Magaly Medina durante su programa emitido el 4 de septiembre. Medina dejó entrever en su programa que actualmente Paco Bazán habría cambiado sus modales debido a que está cerca de quien es actualmente su pareja, Susana Alvarado.

"Lo que me extraña es que Paco Bazán siempre se ha vendido como caballeroso, como educadito. Pero, no sé si ahora que está andando con una cumbiambera de pronto se le han pegado otro tipo de modales", comentó Medina. Sus palabras hicieron que el joven tiktoker muestre su total desacuerdo. "La única explicación que cabe en su cabeza es que la cumbia lo contaminó, lo ensució", enfatizó.

TikToker critica a Magaly Medina por comentarios ofensivos relacionados con la cumbia

Precisamente, luego de lo mencionado por Magaly Medina, el creador de contenido en TikTok, que aborda temas históricos de la música chicha, cumbia y andina, se mostró totalmente indignado. "O sea, para Magaly, no puede venir a insultar o ser soez alguien de la clase de Francisco de Paula Bazán Landi, hijo de un exministro, educado en uno de los colegios más caros de la capital", comentó.

Además, refirió que Medina, odiaría al pueblo, que precisamente la hizo llegar a la fama. "Odia al pueblo, al mismo pueblo al que ella alguna vez perteneció. Y lo irónico aquí es ese mismo pueblo que Magaly desprecia, es el que ve su programa y la que la hizo famosa"

Al finalizar su video en la cuenta 'La Cadencia' en TikTok, realizó un fuerte mensaje contra la popular 'Urraca'. "Magaly no hay ninguna vergüenza en ser cumbiambera, en ser chichero. Vergüenza es lavarle la cara a los políticos gravemente investigados".