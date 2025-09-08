HOYSuscripcion LR Focus

Paco Bazán sorprende al cerrar todas sus redes sociales en medio de polémica con Reimond Manco y Magaly Medina

La desaparición de Paco Bazán de las redes sociales ocurre justo cuando crecía la tensión por sus declaraciones contra Reimond Manco y las críticas de Magaly Medina.

Paco Bazán tuvo dueros calificativos contra Reimond Manco. Foto: composición LR/difusión
El conductor y exfutbolista Paco Bazán tomó una drástica decisión que dejó impactados a sus seguidores. Su decisión de cerrar sus cuentan en redes sociales ocurre luego de los fuertes enfrentamientos mediáticos con Reimond Manco y de las duras críticas que recibió de Magaly Medina, quien lo calificó como “animal del streaming” y “llorón”.

Al intentar ingresar a sus cuentas de Instagram y TikTok, estas figuran como “no disponibles”, lo que confirmaría que el conductor de 'El deportivo en otra cancha' optó por cerrar temporal o definitivamente sus perfiles en redes sociales. Cabe recordar que en estas plataformas compartía momentos de su vida personal y profesional, especialmente junto a su pareja, la cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado.

Paco Bazán desaparaece de redes sociales tras enfrentamiento con Reimond Mando y Magaly

La drástica medida de Paco Bazán se da tras protagonizar un fuerte cruce de palabras con el exfutbolista Reimond Manco. Todo comenzó cuando Manco lo acusó de ser un “hipócrita”, señalando que cambiaba de opinión según sus conveniencias. Ante ello, el exarquero respondió con términos ofensivos en su programa 'Ni loco, ni santo':

“En el año 2023, le estreché la mano por ser educado (…) a la próxima, lo orino, paso a su costado, le levanto la pata y lo orino como lo que es, cualquier cosa. A la próxima lo meo, literal”, expresó encendido contra Reimon Manco, el recordado 'Jotita'.

Reimond Manco no se quedó callado y replicó desde el set de Magaly Medina: “Se peleaba con Cueva y ahora lo defiende; hablaba mal de Leao Butrón y ahora también lo defiende. Parece que cuando lo llaman, cambia de opinión. Capaz tengo que llamarlo para que hable bien de mí”, ironizó.

Paco Bazán le responde a Reimond Manco tras ser llamado 'hipócrita'

Tras las declaraciones de Paco Bazán, Magaly Medina calificó sus declaraciones como “groseras” y “asquerosas”: “Habla como si fuera él mismo un perro al decir: ‘Voy a levantar la pata y te voy a orinar’. Qué asquerosa me parece esa expresión, él se trata como si fuera un perro, hasta mis perros tienen mejores modales”, dijo la periodista.

