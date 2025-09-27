El Perú se despide de una de sus artistas más emblemáticas. La primera actriz nacional Camucha Negrete falleció este sábado 27 de septiembre, a los 80 años, tras una prolongada batalla contra una enfermedad hepática. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales, donde agradecieron las muestras de cariño y solidaridad que han recibido en este momento de profundo dolor.

Camucha Negrete deja un legado invaluable en la televisión, el teatro y el cine peruano. Su trayectoria, marcada por elegancia, talento y carisma, la convirtió en una figura entrañable para varias generaciones. Fue pionera en la conducción televisiva, protagonista de recordadas telenovelas y referente cultural que trascendió las pantallas. Su partida representa el cierre de una era dorada del espectáculo nacional.

Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años

"Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día. Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento", se lee en el comunicado, el cual ha sido difundido por familiares de la primera actriz nacional en las redes sociales.

Como se recuerda, Paula Mejía, nieta de Carmen Julia Chávez Negrete —nombre real de la también presentadora de televisión—, había revelado recientemente que la artista atravesaba un delicado estado de salud.

¿Qué enfermedad padecía Camucha Negrete?

Camucha Negrete padecía una enfermedad al hígado que comprometía seriamente su estado de salud, por lo cual no podía recibir tratamiento. La información fue confirmada por su nieta, Paula Mejía, quien el 15 de septiembre compartió públicamente la situación crítica que atravesaba la actriz nacional. "Por el momento, no puedo hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa nada más. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella ahora", declaró en 'América hoy', generando preocupación entre seguidores y colegas del medio artístico.

En conversación con otro medio, Mejía reveló que Camucha venía batallando con esta situación desde hace un tiempo y no dudó en pedir una cadena de oración por su pronta recuperación. "Mi Camu está muy delicada de salud, como muchos ya saben y como sé que mi comunidad también la quiere mucho, les pido oraciones para ella, para que su salud mejore. Hace muchas semanas andamos con el corazón partido por esa razón, pero no nos podemos derrumbar porque eso es algo que ella siempre nos enseñó y vamos a demostrarlo", declaró a Expreso.

¿Quién fue Camucha Negrete?

Actriz, presentadora y referente cultural. Camucha Negrete, nacida como Carmen Julia Chávez Negrete el 22 de abril de 1944 en Iquitos, fue una de las figuras más representativas del espectáculo peruano. Su carrera artística comenzó en el teatro durante los años 60, y pronto dio el salto a la televisión, donde fue descubierta e impulsada por el recordado Augusto Ferrando, quien reconoció en ella un talento innato para la escena y la conducción.

A lo largo de su trayectoria, participó en producciones emblemáticas como los programas humorísticos 'El tornillo' y 'Risas y salsa', condujo espacios como 'Confesiones' y dejó huella en telenovelas, obras teatrales, series y películas como 'Pantaleón y las visitadoras', 'Pobre diabla', 'La rosa de Guadalupe Perú', 'Cumbia pop', 'Lalola' y 'Los Barriga'. En esta última compartió pantalla con Hernán Romero Berrio, otro ícono de la actuación nacional, quien falleció apenas cuatro días antes que ella, el 23 de septiembre de 2025.