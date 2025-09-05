Paco Bazán vuelve a ser noticia, esta vez, por un fuerte enfrentamiento con Reimond Manco. Los exjugadores de fútbol han tenido más de un cruce en los últimos días, los cuales se han intensificado con las duras palabras del exarquero de Universitario en contra del recordado 'Jotita'. "Cag..., a la próxima que lo vea, lo orino", expresó el conductor de ATV, luego de que el popular 'Rei' se defendiera por un reportaje presentado por Bazán en 'El deportivo en otra cancha', donde se recordaba los episodios más polémicos del ex Alianza Lima.

Ante esto, Manco se pronunció para las cámaras de 'Magaly TV, la firme' y tildó a la actual pareja de Susana Alvarado de ser una persona "hipócrita". “Se peleaba con Cueva y ahora lo defiende; hablaba mal de Leao Butrón y ahora también lo defiende. Parece que cuando lo llaman, cambia de opinión. Capaz, tengo que llamarlo para que hable bien de mí”, expresó Reimond.

Paco Bazán y sus polémicos comentarios en contra de Reimond Manco

Luego de que Reimond Manco lo acusara de "hipócrita", Paco Bazán no se quedó callado y le respondió con todo, asegurando que, la próxima vez que se vuelvan a cruzar, su reacción sería más radical. "En el año 2023, le estreché la mano por ser educado (...) a la próxima, lo orino, paso a su costado, le levanto la pata y lo orino como lo que es, cualquier cosa. A la próxima lo meo, literal", arremetió.

Además, Paco Bazán sorprendió en su pódcast al defender a capa y espada a Jefferson Farfán, exfutbolista al cual había criticado duramente en el pasado. Incluso, se animó a contar un episodio desconocido que también involucraría a Reimond Manco, pero rápidamente fue desmentido por el 'Rei' en declaraciones para las cámaras de 'Magaly TV, la firme'.

"Eso jamás ha sucedido. A mí me llamó el tío Cuto Guadalupe para que paremos con los dimes y diretes y él fue el intermediario. Yo nunca lo he llamado. Tuve algunos entredichos con Jefferson (Farfán), eso es de conocimiento público, pero nunca llegamos al extremo de insultarnos, como él (Paco Bazán) sí lo hizo en su momento. Siempre, los dimes y diretes fueron con altura", acotó Manco.

PUEDES VER: La amorosa publicación de Susana Alvarado y Paco Bazán tras rumores de ampay de cantante de Corazón Serrano

Paco Bazán se autodenomina "animal televisivo" y arremete contra Manco

Siguiendo con sus críticas contra Reimond Manco, Paco Bazán se autodenominó como un "animal de la televisión" y le advirtió al ex 'Jotita' que tiene que aguantar todas las críticas, ya que "este negocio no es para los frágiles".

"Este negocio es para 'animales de televisión', este negocio es para los que no son frágiles, no es para cristales. Acá te sientas y tienes que soportar. Así como tú dices cosas, también te dicen cosas y la familia que está contigo no puede ser una excusa, porque de eso comen. (Ellos) tendrán que fajarse también y aguantarse, porque es lo que hay", acotó Bazán en contra de Reimond Manco.