La controversia en torno al término 'cumbiambera' dirigido a Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, volvió a tomar fuerza luego de que Paco Bazán respondiera a una entrevista radial en la que se le consultó directamente sobre el tema. Semanas atrás, Bazán dio de qué hablar cuando reaccionó con furia luego de que se refirieran a su pareja con esa palabra.

Aunque el término en sí no es nuevo dentro del ámbito musical, su uso en ciertos contextos ha generado debate. Bazán, que ha elogiado públicamente el talento de Alvarado en más de una ocasión, decidió aclarar su postura tras semanas de especulación.

Paco Bazán se defiende tras polémica y aclara por qué le molesta cuando llaman 'cumbiambera' a Susana Alvarado

En conversación con Radio Ritmo Romántica, Bazán fue consultado directamente: "¿Te molesta que le digan a Susana 'cumbiambera'?". Su respuesta fue clara: "No me molesta. O sea, ¿me molestaría si le dijeran salsera porque eso es Yahaira? ¿me entiendes?". Con esa frase, el conductor dejó entrever que su incomodidad no radica en el término, sino en el contexto en que fue utilizado.

El exarquero explicó que su reacción se dio por la forma en que se expresó el calificativo hacia la artista de Corazón Serrano, quien no estaba presente y no pudo defenderse. "Creo que ha habido momentos puntuales que han hecho que aparezca esa posición mía", señaló. Para él, el problema no es llamar 'cumbiambera' a una cantante de cumbia, sino hacerlo con tono despectivo, minimizando su trayectoria y talento.

Paco Bazán y la polémica por el término 'cumbiambera' hacia Susana Alvarado

La defensa de Bazán no es aislada. En mayo y julio de este año, el conductor ya había manifestado su incomodidad por cómo se referían a Alvarado en ciertos programas de espectáculos. "Susana es una de las mejores voces del país, y merece respeto", dijo en su espacio televisivo, generando polémica en redes sociales y en televisión. Su postura fue respaldada por muchos usuarios en redes sociales, mientras que cantantes como las integrantes de La Bella Luz se identificaron con el término con orgullo.

Por su parte, Susana Alvarado continúa con su agenda artística con Corazón Serrano, sin pronunciarse directamente sobre la polémica pero mostrando que su lazo con Bazán sigue más firme que nunca.