Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, compartió en sus historias de Instagram fotografías con un ramo de flores amarillas que recibió por el 21 de septiembre de parte de su pareja, Paco Bazán, quien viajó hasta Estados Unidos para sorprenderla. La cantante, que se encuentra en Miami junto con la agrupación de cumbia, lució el romántico detalle en redes sociales.

La cumbiambera acompañó las postales con frases como “Llegó” y “Love”, dejando en claro el fuerte vínculo que mantiene con el conductor de ‘El deportivo en otra cancha’, quien también reposteo las imágenes en sus plataformas. A pesar de la distancia y de los compromisos laborales de ambos, Paco Bazán decidió darse un tiempo para compartir este gesto con la artista.

Historia de Instagram de Paco Bazán. Foto: captura/Instagram

Baco Bazán sorprende a Susana Alvarado con ramo de flores amarillas en EE.UU.

El romántico momento se dio mientras Corazón Serrano cumple con una agenda internacional en Miami, donde participó en el Festival de la Salsa ¡Ataca Sergio!, por invitación de Sergio George. Desde allí, Susana Alvarado recibió la visita de Paco Bazán, con quien mantiene una relación desde inicios de 2025.

Aunque la pareja ha preferido llevar su romance en privado, los detalles públicos, como este, reafirman el amor que los une. La relación ha sido comentada por la diferencia de edad entre ambos, pues Baco Bazán le lleva 17 años a Susana Alvarado; sin embargo, el conductor se ha mostrado feliz y seguro de su vínculo con la cantante de cumbia.

Paco Bazán dedica tierno mensaje a Susana Alvarado

Paco Bazán sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una tierna dedicatoria para Susana Alvarado con motivo del inicio de septiembre. “Por un septiembre así de feliz”, escribió el comentarista deportivo junto a una fotografía donde aparece sonriente con la cantante de Corazón Serrano, disfrutando del mar y levantando una bebida en señal de brindis.

Aunque todo indica que la imagen corresponde a un viaje pasado al Caribe, el gesto no pasó desapercibido. La publicación refleja la complicidad y la estabilidad que atraviesa la pareja, reafirmando públicamente su relación y dejando atrás los rumores que alguna vez los rodearon.