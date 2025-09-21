HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO
Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO      Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO      Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO      
Espectáculos

Paco Bazán viajó a Estados Unidos y sorprendió a Susana Alvarado con un ramo de flores amarillas: "Llegó"

El conductor Paco Bazán viajó hasta Miami para sorprender a la cantante de Corazón Serrano con un ramo de flores amarillas, gesto romántico que ambos lo compartieron en sus redes sociales.

Paco Bazán conmueve con detalle a Susana Alvarado. Foto: composición LR/Instagram
Paco Bazán conmueve con detalle a Susana Alvarado. Foto: composición LR/Instagram

Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, compartió en sus historias de Instagram fotografías con un ramo de flores amarillas que recibió por el 21 de septiembre de parte de su pareja, Paco Bazán, quien viajó hasta Estados Unidos para sorprenderla. La cantante, que se encuentra en Miami junto con la agrupación de cumbia, lució el romántico detalle en redes sociales.

La cumbiambera acompañó las postales con frases como “Llegó” y “Love”, dejando en claro el fuerte vínculo que mantiene con el conductor de ‘El deportivo en otra cancha’, quien también reposteo las imágenes en sus plataformas. A pesar de la distancia y de los compromisos laborales de ambos, Paco Bazán decidió darse un tiempo para compartir este gesto con la artista.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood
Historia de Instagram de Paco Bazán. Foto: captura/Instagram

Historia de Instagram de Paco Bazán. Foto: captura/Instagram

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' hoy EN VIVO con Néstor Villanueva: a qué hora y dónde ver al cantante en el sillón rojo

lr.pe

Baco Bazán sorprende a Susana Alvarado con ramo de flores amarillas en EE.UU.

El romántico momento se dio mientras Corazón Serrano cumple con una agenda internacional en Miami, donde participó en el Festival de la Salsa ¡Ataca Sergio!, por invitación de Sergio George. Desde allí, Susana Alvarado recibió la visita de Paco Bazán, con quien mantiene una relación desde inicios de 2025.

Aunque la pareja ha preferido llevar su romance en privado, los detalles públicos, como este, reafirman el amor que los une. La relación ha sido comentada por la diferencia de edad entre ambos, pues Baco Bazán le lleva 17 años a Susana Alvarado; sin embargo, el conductor se ha mostrado feliz y seguro de su vínculo con la cantante de cumbia.

PUEDES VER: Ricardo Mendoza anuncia que será padre en pleno show de 'Hablando huevadas' en la Torre Eiffel, según tiktoker

lr.pe

Paco Bazán dedica tierno mensaje a Susana Alvarado

Paco Bazán sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una tierna dedicatoria para Susana Alvarado con motivo del inicio de septiembre. “Por un septiembre así de feliz”, escribió el comentarista deportivo junto a una fotografía donde aparece sonriente con la cantante de Corazón Serrano, disfrutando del mar y levantando una bebida en señal de brindis.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Aunque todo indica que la imagen corresponde a un viaje pasado al Caribe, el gesto no pasó desapercibido. La publicación refleja la complicidad y la estabilidad que atraviesa la pareja, reafirmando públicamente su relación y dejando atrás los rumores que alguna vez los rodearon.

Notas relacionadas
Tiktoker critica a Magaly Medina tras ofender a Susana Alvarado: "Vergüenza es lavarle la cara a los políticos"

Tiktoker critica a Magaly Medina tras ofender a Susana Alvarado: "Vergüenza es lavarle la cara a los políticos"

LEER MÁS
Paco Bazán se rinde ante Piero Cari tras debut con la selección peruana: "Entró bien, con personalidad"

Paco Bazán se rinde ante Piero Cari tras debut con la selección peruana: "Entró bien, con personalidad"

LEER MÁS
Paco Bazán sorprende al cerrar todas sus redes sociales en medio de polémica con Reimond Manco y Magaly Medina

Paco Bazán sorprende al cerrar todas sus redes sociales en medio de polémica con Reimond Manco y Magaly Medina

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Janet Barboza llora al hablar de su hija mayor y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

Janet Barboza llora al hablar de su hija mayor y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

LEER MÁS
'El valor de la verdad' hoy EN VIVO: empezó el programa con las confesiones de Néstor Villanueva sobre su vida y la distante relación con sus hijos

'El valor de la verdad' hoy EN VIVO: empezó el programa con las confesiones de Néstor Villanueva sobre su vida y la distante relación con sus hijos

LEER MÁS
Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

LEER MÁS
¿Quién es Néstor Villanueva, el exesposo de Flor Polo y próximo invitado de 'El valor de la verdad'?

¿Quién es Néstor Villanueva, el exesposo de Flor Polo y próximo invitado de 'El valor de la verdad'?

LEER MÁS
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Espectáculos

Magaly arremete contra Tula Rodríguez por defender a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor: “Créetelo tú, pues”

Il Divo ofrecerá un concierto en Lima este 2025: todos los detalles del show

Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota