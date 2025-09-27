HOYSuscripcion LR Focus

Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Doña Charo confiesa el desgarrador momento en que temió por la vida de Jefferson Farfán: "Ya viví bastante, mi hijo no"

En una emotiva confesión, Doña Charo recordó el día en que arriesgó su vida para salvar a Jefferson Farfán, cuando el exfutbolista apenas un bebé.

Madre de Fefferson Farfán. Foto: composición LR/difusión/YouTube
Rosario Guadalupe, madre del exfutbolista peruano Jefferson Farfán, reveló un dramático episodio que vivió en los inicios de su vida familiar. En una conversación en el pódcast de YouTube de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, contó cómo en medio de la precariedad de una invasión en Villa El Salvador, estuvo a punto de perder a su hijo cuando era apenas un bebé.

“Ya viví bastante, mi hijo no”, expresó la madre del exjugador de la selección peruana al recordar que, durante un apagón, cayó a un hoyo profundo de más de un metro de profundidad mientras cargaba a la 'Foquita'. Para salvarlo, decidió lanzarlo fuera del hueco, priorizando su vida por encima de la suya.

Jefferson Farfán y su madre. Foto: composición LR/difusión

Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

Madre de Farfán confiesa cómo se salvó junto a su hijo de un momento de peligro

La popular Doña Charo relató que, cuando Jefferson Farfán tenía apenas siete meses, en medio de la oscuridad de un apagón, caminaba con él en brazos sin percatarse de que había un silo abierto. De pronto, ambos cayeron al hoyo.

“Voy caminando con mi hijo y salgo cayendo con Jefferson adentro. Uy, Dios mío, ahora cómo salgo de acá, y ni gritando porque todavía no estaban, no es que habían invadido varias personas, sino que eh por acá estaban separados, distanciados, y mi casa estaba al frente, todavía difícil que escuchar”, contó.

La madre del exfutbolista explicó que, en medio de la desesperación, tomó la decisión de arrojar a su hijo fuera del hueco para asegurarse de que sobreviviera: “Y lo único que yo hice dije, bueno, ya la de Dios, pues yo ya viví bastante, dije, si ya me toca a mí de no estar en este mundo, yo ya viví, pero mi hijo no. Lo agarré a mi hijo y lo saqué, lo aventé, lo aventé. Yo lo aventé por fuera del hueco para que se salve. Yo lo aventé y yo me quedé ahí en el hueco, pero cayó y ni lloró, ni gritó, ni nada”

Gustavo Salcedo habla por primera vez tras agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Latina: 'Bien merecido, ¿no crees?'

Después de sacarlo, Doña Charo confesó que quedó atrapada y tuvo que luchar para salir del hueco, removiendo arena hasta lograrlo. Al incorporarse, vino un momento aún más angustiante: encontrar a Jefferson en plena oscuridad.

“Ahora ponte a buscar en la oscuridad para que lo encuentres a Jefferson, un morenito y todo el pampón oscuro. Dije: ‘Ahora no lo vaya a pisar’. Ay, no, Dios mío. (…) Hasta me quité el zapato y también echado. Lo encontré ahí, con los ojitos abiertos, tranquilito. Lo abracé y comencé a llorar”, recordó emocionada.

