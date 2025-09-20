El influencer peruano Ric La Torre celebró la adquisición de su primer departamento a los 31 años. A través de un emotivo video en sus redes sociales, el creador de contenido mostró las áreas de su nuevo hogar y expresó su gratitud hacia sus seguidores, quienes lo han acompañado en este camino.

“Luego de sufrirla muchísimo, se logró el objetivo: mi primera propiedad es una realidad. Lo soñé, lo decreté, trabajé para eso y lo concreté. Nunca dejen de anhelar lo que quieren. Los sueños siempre se vuelven realidad si trabajas por ellos”, manifestó el tiktoker..

El logro de Ric La Torre se suma al de otras personalidades del espectáculo y del mundo digital, como Lizeth Atoccsa y Shirley Arica, quienes también celebraron recientemente la adquisición de su primera propiedad.

Ric La Torre comparte emotivo mensaje tras adquirir su nuevo departamento

El también conductor de televisión de 'La noche habla' no solo compartió imágenes de su nuevo espacio, sino que aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo de sus seguidores, a quienes considera parte fundamental de este logro.

“Lo comparto porque ustedes son parte de esto. Hace tres años me permitieron entrar a sus vidas, a sus teléfonos, a su día a día y hoy lo agradezco. Sin ustedes nada sería posible. Hoy esto es una realidad y me permito soñar más arriba y pensar que esto solo es el inicio de algo que nadie podrá derrumbar”, escribió en Instagram, junto a un recorrido por su departamento.

Asimismo, confesó que no fue un camino sencillo, destacando las dificultades que atravesó hasta concretar su sueño: “La sufrí, lloré, pataleé pero, sobre todo, chambeé por este sueño. Los amo chismosos. Ustedes son parte de este sueño ayer, hoy y siempre”.

¿A qué se dedica Ric La Torre a sus 31 años?

Ric La Torre es un creador de contenido peruano especializado en la farándula, reconocido por informar y comentar las últimas noticias del espectáculo a través de sus redes sociales. Su estilo cercano y directo le ha permitido construir una comunidad fiel a la que llama “chismosos”.

Además de su faceta como influencer, es conductor del programa 'La noche habla' en Panamericana Televisión junto con Tilsa Lozano y participa en el podcast de Carlos Orozco en YouTube. Su alcance digital lo ha convertido en una figura atractiva para diversas marcas, llegando a cobrar hasta S/8.000 por publicidad en TikTok, según reveló 'América hoy'.