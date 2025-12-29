En una transmisión en TikTok, Samahara Lobatón conversó con Jossmery Toledo y Ángela Alor. En ese espacio, la influencer fue tajante al expresar su rechazo hacia Yahaira Plasencia y su hermana Silvana, asegurando que la salsera se involucró cuando su madre Melissa Klug tenía una relación y dos hijos en común con el exfutbolista de Alianza Lima.

"Tú no te puedes mofar del dolor de otra persona porque Dios castiga, y mucho menos del dolor de una familia. Porque ella (Yahaira Plasencia) bien feliz y campante, salió a lucir al papá de mis hermanos (Jefferson Farfán) sabiendo que ella había roto una, una relación y no es una relación de dos, ella había roto una familia porque ya estaban mis hermanos”, afirmó.

Samahara Lobatón confiesa que Yahaira Plasencia 'rompió' relación de Melissa Klug y Farfán

“No me cae ni Yahaira ni Silvana y menos después de lo que ahorita está pasando”, afirmó la influencer, refiriéndose a la polémica que se originó por Silvana Plasencia y el cantante Maryto, quien le habría escrito a la hermana de la salsera mientras aún estaba comprometido con Ángela Alor. A partir de ello, la hija de Melissa Klug señaló que no se debe minimizar el dolor ajeno ni burlarse de situaciones similares.

“Y prácticamente eso de ponerle el tiempo, que le puso Silvana a Maryto, también lo hizo Yahaira con Jefferson. Vamos a hablar las cosas como son como los dos me llegan al hue**, digo las cosas como son”, señaló la hija de la 'Blanca de Chucuito' sobre la supuesta relación que la hermana de la 'Patrona' habría tenido con Maryto.

“Quién se puede mofar del dolor de una familia, del dolor de una mujer, de romper una familia. O sea, ya vamos al extremo de que tú puedes hacer lo que se te dé la gana con tu vida. Pero tú no puedes disfrutar de romper a una mujer, de romper a una familia. Las lágrimas de una mujer se pagan caro”, añadió.

La vez que Farfán oficializó su relación con Yahaira Plasencia

A finales de 2015, el exfutbolista de la selección peruana compartió un comunicado en redes sociales anunciado que se encontraba en una relación la salsera luego de que fueron ampayados. "No soy mucho de ventilar mi vida privada, pero después de algunas imágenes que salieron en la televisión creo que es mejor aclarar que estoy empezando una nueva etapa en mi vida al comenzar una nueva relación con Yahaira Plasencia. Después de un tiempo de estar solo, conocí a alguien y me encuentro feliz y tranquilo", se lee en el mensaje que publicó en su cuenta de Facebook.

"Quisiera pedirle a la prensa que respete esto dado que, así como en el pasado, no voy a exponer mi relación y de acá en adelante estaré feliz de responder a preguntas que tengan que ver solamente con el fútbol y mi carrera profesional", agregó el exfutbolista tras la exposición mediática que generó su nueva relación. Son embargo, fue en 2020 cuando ambos terminaron su romance tras una reconciliación en pandemia.