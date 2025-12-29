HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Samahara Lobatón sobre Yahaira Plasencia y la relación que tuvo con Jefferson Farfán: "Ella había roto una familia"

La hija de Melissa Klug acusó a la salsera de haber "roto" la familia de su madre con Jefferson Farfán tras polémica de Silvana Plasencia y Maryto.

Samahara Lobatón habló de la relación de Yahaira Plasencia y Farfán. Foto: composición LR/difusión
Samahara Lobatón habló de la relación de Yahaira Plasencia y Farfán. Foto: composición LR/difusión

En una transmisión en TikTok, Samahara Lobatón conversó con Jossmery Toledo y Ángela Alor. En ese espacio, la influencer fue tajante al expresar su rechazo hacia Yahaira Plasencia y su hermana Silvana, asegurando que la salsera se involucró cuando su madre Melissa Klug tenía una relación y dos hijos en común con el exfutbolista de Alianza Lima.

"Tú no te puedes mofar del dolor de otra persona porque Dios castiga, y mucho menos del dolor de una familia. Porque ella (Yahaira Plasencia) bien feliz y campante, salió a lucir al papá de mis hermanos (Jefferson Farfán) sabiendo que ella había roto una, una relación y no es una relación de dos, ella había roto una familia porque ya estaban mis hermanos”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Bryan Torres desmiente a Samahara Lobatón y aclara que el video mostrado en 'Esta noche' era del 2024: 'La culpa es mía por no poner un pare'

lr.pe

Samahara Lobatón confiesa que Yahaira Plasencia 'rompió' relación de Melissa Klug y Farfán

“No me cae ni Yahaira ni Silvana y menos después de lo que ahorita está pasando”, afirmó la influencer, refiriéndose a la polémica que se originó por Silvana Plasencia y el cantante Maryto, quien le habría escrito a la hermana de la salsera mientras aún estaba comprometido con Ángela Alor. A partir de ello, la hija de Melissa Klug señaló que no se debe minimizar el dolor ajeno ni burlarse de situaciones similares.

“Y prácticamente eso de ponerle el tiempo, que le puso Silvana a Maryto, también lo hizo Yahaira con Jefferson. Vamos a hablar las cosas como son como los dos me llegan al hue**, digo las cosas como son”, señaló la hija de la 'Blanca de Chucuito' sobre la supuesta relación que la hermana de la 'Patrona' habría tenido con Maryto.

“Quién se puede mofar del dolor de una familia, del dolor de una mujer, de romper una familia. O sea, ya vamos al extremo de que tú puedes hacer lo que se te dé la gana con tu vida. Pero tú no puedes disfrutar de romper a una mujer, de romper a una familia. Las lágrimas de una mujer se pagan caro”, añadió.

PUEDES VER: Melissa Klug hace llorar a Samahara Lobatón con emotivo mensaje tras separación de Bryan Torres: 'Quise que no repitieras patrones que yo viví'

lr.pe

La vez que Farfán oficializó su relación con Yahaira Plasencia

A finales de 2015, el exfutbolista de la selección peruana compartió un comunicado en redes sociales anunciado que se encontraba en una relación la salsera luego de que fueron ampayados. "No soy mucho de ventilar mi vida privada, pero después de algunas imágenes que salieron en la televisión creo que es mejor aclarar que estoy empezando una nueva etapa en mi vida al comenzar una nueva relación con Yahaira Plasencia. Después de un tiempo de estar solo, conocí a alguien y me encuentro feliz y tranquilo", se lee en el mensaje que publicó en su cuenta de Facebook.

"Quisiera pedirle a la prensa que respete esto dado que, así como en el pasado, no voy a exponer mi relación y de acá en adelante estaré feliz de responder a preguntas que tengan que ver solamente con el fútbol y mi carrera profesional", agregó el exfutbolista tras la exposición mediática que generó su nueva relación. Son embargo, fue en 2020 cuando ambos terminaron su romance tras una reconciliación en pandemia.

Notas relacionadas
Melissa Klug explica por qué no estuvo con Samahara Lobatón en Navidad luego de que su hija terminara con Bryan Torres

Melissa Klug explica por qué no estuvo con Samahara Lobatón en Navidad luego de que su hija terminara con Bryan Torres

LEER MÁS
Samahara Lobatón reconoce que desconoce si el video que ocasionó su separación de Bryan Torres es reciente: “Podría tener el beneficio de la duda”

Samahara Lobatón reconoce que desconoce si el video que ocasionó su separación de Bryan Torres es reciente: “Podría tener el beneficio de la duda”

LEER MÁS
Magaly cuestiona a Samahara por coincidir con Bryan Torres en eventos y ella aclara: “Me aseguraron que no iba a tocar”

Magaly cuestiona a Samahara por coincidir con Bryan Torres en eventos y ella aclara: “Me aseguraron que no iba a tocar”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria queda en shock en Suiza al gastar más de S/500 por una compra básica en supermercado: “¡S/18 una palta!”

Alejandra Baigorria queda en shock en Suiza al gastar más de S/500 por una compra básica en supermercado: “¡S/18 una palta!”

LEER MÁS
Jorge Benavides se despide de las pantallas de ATV con emotivo mensaje en su último programa

Jorge Benavides se despide de las pantallas de ATV con emotivo mensaje en su último programa

LEER MÁS
Lucecita Ceballos expone el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos expone el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
Ernesto Pimentel rompe su silencio frente a las críticas por la entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco: "No soy juez"

Ernesto Pimentel rompe su silencio frente a las críticas por la entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco: "No soy juez"

LEER MÁS
Darinka Ramírez asegura que su novio ya matriculó en el colegio a su hija con Jefferson Farfán: “Lo que no hacen otras personas”

Darinka Ramírez asegura que su novio ya matriculó en el colegio a su hija con Jefferson Farfán: “Lo que no hacen otras personas”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Espectáculos

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Son del Duke presenta a la gemela de Ana Lucía Urbina como su nueva integrante: "2026 se viene con fuerza"

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025