Espectáculos

Darinka Ramírez asegura que su novio ya matriculó en el colegio a su hija con Jefferson Farfán: “Lo que no hacen otras personas”

Modelo Darinka Ramírez contó lo que su pareja hace por su hija con Jefferson Farfán y dejó una clara indirecta dirigida al exfutbolista.

Darinka Ramírez cuenta con 24 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Darinka Ramírez cuenta con 24 años. Foto: Composición LR/Instagram.

Darinka Ramírez aseguró que su actual pareja, con quien espera a su segunda bebé y cuya identidad aún no ha sido revelada, es quien se encarga de velar por la educación de Luana Sophia, la hija de tres años que tiene en común con Jefferson Farfán.

La modelo afirmó que fue su novio quien matriculó a la menor en el colegio, dejando entrever que el exfutbolista no estaría asumiendo su rol como padre biológico. “Lo que no hacen otras personas, ni preguntan”, contó durante una conversación por chat con Samuel Suárez, de Instarándula.

Darinka Ramírez revela lo que su novio está haciendo por su hija con Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

Darinka Ramírez revela lo que su novio está haciendo por su hija con Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

lr.pe

Darinka Ramírez afirma que su novio ha matriculado en el colegio a su hija con Farfán

Darinka Ramírez resaltó el importante papel que su actual novio viene cumpliendo en la vida de Luana, al punto de involucrarse activamente en su bienestar, pese a no ser su padre biológico. Según señaló la influencer, fue su pareja quien se encargó de matricular a la menor en el colegio, enviando además una clara indirecta a Jefferson Farfán por su rol como padre.

“Mi hija está muy bien. Mi pareja se preocupa al 100 de ella, que anda matriculándola en el cole, lo que no hacen otras personas, ni preguntan”, escribió Darinka. En anteriores entrevistas, la modelo ya había expresado su malestar públicamente al asegurar que el exfutbolista no se da el tiempo necesario para compartir con la pequeña.

lr.pe

Darinka Ramírez niega que salsero sea su novio

En otra parte de la entrevista con Samuel Suárez, de Instarándula, Darinka Ramírez negó tajantemente que su pareja sea Alberto Cotrina, vocalista del grupo Conquistadores de la Salsa, con quien grabó un videoclip. Los rumores surgieron a raíz de algunas publicaciones que hizo el cantante en Instagram que daban a entender que estaría esperando un hijo.

“Él (Alberto Cotrina) tiene su esposa. Yo no me meto con hombres casados ni ando quitando marido a nadie y si no di más info es porque quiero mi relación y embarazo tranquilo. Ni eso respetan porque critican como si mate a alguien”, finalizó la agente inmobiliaria.

