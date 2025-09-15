HOYSuscripcion LR Focus

Nieta de Camucha Negrete alarma al exponer delicado estado de salud de la actriz: "Esperando que pueda salir de esta"

La primera actriz nacional, Camucha Negrete, atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. Su nieta, Paula Mejía, compartió detalles sobre la lucha que enfrenta la primera actriz nacional contra una enfermedad que ha dañado gravemente su hígado.

Camucha Negrete tiene 80 años y se encuentra delicada de salud. Foto: Composición LR/Captura/'América hoy'
Camucha Negrete tiene 80 años y se encuentra delicada de salud. Foto: Composición LR/Captura/'América hoy'

La salud de la reconocida actriz peruana Camucha Negrete ha generado preocupación entre sus seguidores, luego de que su nieta, Paula Mejía, revelara detalles sobre el delicado momento que atraviesa la artista de 80 años. En una reciente entrevista con el programa 'América hoy', la joven confirmó que su abuela viene luchando contra una enfermedad hepática que la ha obligado a alejarse temporalmente de los escenarios y mantener reposo en casa.

“Ella está muy delicada actualmente y con los ánimos bajos, en casa, guardando reposo”, expresó Mejía visiblemente afectada, aunque también manifestó su esperanza en una pronta recuperación. La nieta de Camucha pidió respeto por este momento familiar y agradeció las muestras de cariño, mientras aguarda con fe que la primera actriz nacional logre superar esta difícil etapa.

Camucha Negrete se encuentra delicada de salud

La actriz Camucha Negrete, ícono de la televisión y el teatro peruano, enfrenta un momento complejo a causa de una enfermedad en el hígado que ha comprometido seriamente su estado de salud. Según declaraciones de su nieta, Paula Mejía, la situación es preocupante y requiere cuidados constantes. “Estamos todo el día con ella, dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto”, expresó conmovida en el programa 'América hoy'.

Mejía también explicó que, debido a la gravedad del cuadro, actualmente no se le puede aplicar ningún tratamiento médico. “Por el momento, no puedo hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa nada más. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella ahora”, detalló. La familia se encuentra volcada en brindarle estabilidad emocional y física, priorizando el descanso y el acompañamiento cercano en este momento tan delicado.

Piden cadena de oración para Camucha Negrete

La situación médica de Camucha Negrete ha tocado profundamente a su entorno familiar, que no solo se ha volcado en cuidarla, sino también en buscar apoyo espiritual. En declaraciones para el diario Expreso, Paula Mejía pidió una cadena de oración para acompañar el proceso de recuperación de su abuela. “Mi Camu está muy delicada de salud, como muchos ya saben y como sé que mi comunidad también la quiere mucho, les pido oraciones para ella, para que su salud mejore”, expresó con fe y gratitud.

La joven también reveló que estos momentos han sido emocionalmente desgastantes para toda la familia. “Hace muchas semanas andamos con el corazón partido por esa razón, pero no nos podemos derrumbar porque eso es algo que ella siempre nos enseñó y vamos a demostrarlo”, afirmó.

