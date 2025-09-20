HOYSuscripcion LR Focus

¡Daddy Yankee está en Lima!: el máximo exponente del reggaetón sorprende al ser visto en la capital de Perú junto a fans

Unos afortunados fanáticos tuvieron la oportunidad de posar junto a Daddy Yankee. ¿Qué se sabe sobre su visita a la capital del Perú a solo un mes de su regreso oficial a los escenarios?

Daddy Yankee posó junto a varios fans en Miraflores, Lima.
Daddy Yankee posó junto a varios fans en Miraflores, Lima. | Foto: composición LR/TikTok

La inesperada presencia de Daddy Yankee en Lima causa furor. El máximo exponente del reggaetón fue captado la noche del viernes 19 de septiembre en la capital de Perú, donde unos cuantos fanáticos lograron acercarse para tomarse fotos y grabar videos con él. Con una actitud relajada y una sonrisa constante, el 'Big Boss' se mostró accesible, generando una ola de emoción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La presencia de la leyenda del género urbano, sin anuncio previo, encendió las alarmas entre sus seguidores peruanos, quienes no tardaron en preguntarse cuál es el motivo detrás de esta sorpresiva visita a solo un mes de su gran regreso oficial a los escenarios bajo el nombre artístico de DY.

PUEDES VER: Salsa Lima Festival 2025 en el Estadio Nacional: lista completa de artistas confirmados y horarios

lr.pe

Daddy Yankee sorprende a fans en Lima

La noche del viernes 19 de septiembre, Daddy Yankee fue visto en Miraflores, distrito limeño donde estaría alojado, acompañado por un equipo de seguridad entre los que destacó Manuel Escalante, recordado por su papel de 'Pacho' en la serie peruana 'Al fondo hay sitio'. El cantante puertorriqueño se mostró sonriente y accesible con un grupo de afortunados fanáticos que no solo lograron acercarse para tomarse fotos, sino que también tuvieron la oportunidad de obtener su autógrafo e intercambiar breves palabras con él, quien no dudó en compartirles palabras sobre su fe.

Las imágenes del encuentro rápidamente se difundieron en redes sociales como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios compartieron su emoción ante la inesperada visita del 'Big Boss' a Perú a tres años de su última aparición en el país. Recordamos que su más reciente visita fue en octubre de 2022, cuando ofreció dos conciertos con entradas agotadas en el Estadio Nacional como parte de su gira de despedida 'La Última Vuelta World Tour'.

PUEDES VER: Pablo Alborán en Lima 2026: fecha confirmada, lugar del concierto y entradas

lr.pe

¿Por qué Daddy Yankee está en Lima?

Lo que más llama la atención es que Daddy Yankee no ha confirmado ningún concierto ni actividad oficial en Lima, justo cuando falta apenas un mes para su esperado regreso musical bajo el nombre de DY. Esta nueva etapa en su carrera promete una reinvención profunda, con una propuesta renovada y enfocada en la religión que ya ha generado gran expectativa, todo esto en medio de una batalla legal contra su exesposa Mireddys González, a quien ha demandado por 250 millones de dólares.

Sin embargo, según información difundida por Media Concerts Perú, el ícono del reggaetón habría sido visto junto a un productor vinculado al Salsa Lima Festival 2025. Esto ha despertado rumores sobre una posible participación sorpresa del artista en el evento, que se llevará a cabo los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre en el Estadio Nacional. Aunque no existe confirmación oficial, la sola presencia de 'El Cangri' ha sacudido Lima, ciudad donde mantiene una ferviente legión de seguidores que sueñan con verlo nuevamente encendiendo el escenario.

