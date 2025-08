La influencer Lizeth Atoccsa, creadora de contenido y becaria de Pronabec, celebró la compra de su primer departamento. A través de sus redes sociales, la joven que estudió Ingeniería Industrial compartió la feliz noticia con sus seguidores, mostrando su emoción y gratitud por este logro.

Lizeth agradeció a sus padres, a las marcas con las que colabora y a su comunidad digital por el apoyo recibido a lo largo de su camino. “Hoy quiero compartir uno de los momentos más importantes de mi vida: ¡me compré mi primer departamento! Todavía me cuesta creerlo”, escribió emocionada. La novia del influencer gastronómico Waldir Maqque también publicó algunas fotos para mostrar su nuevo espacio.

Lizeth Atoccsa celebra la compra de su departamento con emotivo mensaje

La influencer continúa cosechando logros y esta vez sorprendió al anunciar que dejará su hogar en San Juan de Miraflores para mudarse a su nuevo departamento. La creadora de contenido, conocida por colaborar con marcas reconocidas como Samsung e I-Run, compartió este importante paso en su vida a través de sus redes sociales, donde también agradeció a quienes han sido parte de su camino desde que inició en TikTok durante la pandemia.

Acompañada de fotografías de su nuevo espacio, Lizeth Atoccsa envió un emotivo mensaje dedicado a su familia, seguidores, colegas y marcas aliadas: “Este logro tiene muchas manos y muchos corazones detrás. Gracias a mi familia por enseñarme el valor del esfuerzo y el amor incondicional. Gracias a ustedes, mi comunidad, por acompañarme con tanto cariño en cada paso. Gracias a las marcas que creyeron en mí… Y gracias a los amigos que encontré en redes, a cada creador y creadora que me tendió la mano, me dio aliento o me inspiró".

Finalmente, la creadora de contenido dejó una reflexión para quienes están luchando por alcanzar sus metas, recordando que los sueños sí se pueden cumplir: “Y sí… gracias a mí también. Por no soltar el sueño, incluso cuando dolía. Por imaginar este momento antes de que fuera posible. Si tú también estás luchando por algo grande, no te detengas. Aunque parezca imposible, un día lo vas a lograr. Y ese día lo vas a contar con el corazón lleno de orgullo".

¿Quién es la influencer Lizeth Atoccsa?

Lizeth Atoccsa nació y creció en el asentamiento humano Cerro del Puquio, en San Juan de Miraflores. Sus padres, provenientes de Ayacucho, migraron a Lima en busca de un futuro mejor tras huir del terrorismo. Aunque no lograron culminar la secundaria, siempre le inculcaron que el estudio era la clave para salir adelante. “Mis padres llegaron a Lima huyendo del terrorismo, y desde que tengo memoria me enseñaron que debía esforzarme en los estudios si quería salir adelante”, recordó en una entrevista con La República. Tras terminar el colegio, la influencer intentó ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no obtuvo una vacante en su primer intento, y la falta de recursos le impidió continuar preparándose en una academia.

Ante las dificultades económicas, decidió postular a Beca 18, el programa de Pronabec que le permitiría continuar sus estudios superiores. Fue durante la pandemia de la COVID-19 que Lizeth descubrió TikTok y se dio cuenta de que las historias de personas como ella no estaban siendo visibilizadas. En 2020 grabó su primer video mostrando cómo era la vida en un asentamiento humano. Su contenido, cargado de autenticidad y sencillez, empezó a viralizarse rápidamente, convirtiéndola en una voz representativa de jóvenes con historias de esfuerzo y superación.