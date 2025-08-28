HOYSuscripcion LR Focus

“Es uno de mis sueños”, reveló el tiktoker Ric La Torre al compartir un conmovedor mensaje sobre todo el esfuerzo que realizó para conseguir su departamento. 

Ric La Torre sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que cumplió unos de sus sueños: comprar su primer departamento. El influencer y conductor de ‘La noche habla’ expresó su felicidad y compartió lo que significa para él dar este importante paso personal.

“Se logró, chismosos. Habemus depa. Literal, camino a mi casa no paré de llorar pensando en todo lo que pasé en 31 años para este momento”, escribió el creador de contenido en sus historias de Instagram, junto a una foto suya muy sonriente.

Ric La Torre conmueve con mensaje de agradecimiento a sus seguidores tras adquirir departamento

Ric La Torre agradeció a los miles de seguidores que tiene en sus distintas redes sociales y los hizo parte del sueño que acaba de cumplir: adquirir su propio departamento.

“Ya sabía que este día iba a llegar. Lo decreté, trabajé por eso, me hizo sufrir y mucho y hoy ya es una realidad. Y los hago parte de esto porque ustedes hicieron y hacen que cada uno de mis sueños se hagan realidad”, contó Ric, acompañando sus palabras con una imagen en la que aparece tapándose la boca en señal de sorpresa.

Cabe recordar que Ric La Torre ganó gran popularidad en TikTok informando sobre la farándula peruana con videos cortos y un estilo divertido que le permitió ganar miles de seguidores. Desde hace algunos meses comparte la conducción de ‘La noche habla’ en Panamericana TV junto a Tilsa Lozano.

Ric La torre cobra S/8.000 por publicidad en TikTok

El programa ‘América hoy’ reveló las tarifas que Ric La Torre cobra en sus redes sociales por realizar publicidad. En una conversación entre el reportero del programa de América y el influencer, este último señaló que exige un monto de S/ 8.000

"Tengo un pase mínimo de S/8.000 más IGV, y todo es con factura. Este monto aplica exclusivamente para publicaciones en TikTok. En el caso de Instagram, la tarifa es un poco menor, S/7.000", explicó el creador de contenido.

