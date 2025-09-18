HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

La ex Alma Bella sorprendió al interpretar un huayno ayacuchano cargado de dolor y desamor. Aunque su interpretación causó especulaciones sobre su relación con Cueva, recalcó que es un tema que la marcó desde su niñez.

Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua. Foto: Composición LR
Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua. Foto: Composición LR

Pamela Franco protagonizó un momento inesperado durante su último show en Chorrillos al interpretar el huayno “Amor, Amor” de Gaitán Castro. La cantante sorprendió a más de uno al atreverse a entonar la parte en quechua de la melodía y conmovió al revelar que este tema marcó su vida desde su niñez hasta la actualidad.

El instante fue grabado y difundido por redes sociales, donde los usuarios no tardaron en aplaudir a la intérprete de "Dime la verdad”. Muchos resaltaron que se arriesgara a grabar una versión completa del tema, mientras que otros destacaron que haya incursionado en otro género.

PUEDES VER Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

lr.pe

Pamela Franco se emociona al cantar huayno en quechua

En pleno escenario, la ex Alma Bella se mostró emocionada al recordar la conexión especial que tiene con este huayno ayacuchano. Según relató, fue su padre quien le enseñó algunos versos en quechua cuando era niña, experiencia que volvió a revivir frente a sus seguidores.

“Si me hablas de algo que toca fibra en Pamela Franco, es mi niñez. (…) Es una canción que, hasta el día de hoy, me toca el corazón. Es un huayno”, dijo Franco. Incluso bromeó sobre aquella parte en quechua que aprendió en su infancia: “Había una parte que mi padre me la hizo aprender, no sé qué significa, antes de que me caigan los haters”.

PUEDES VER Pamela Franco defiende a Christian Cueva tras burlas de Pamela López por sus retoques: "También seré una malcriadita, entonces"

lr.pe

La letra de la canción, ¿mensaje oculto para Christian Cueva?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el fragmento en quechua que Pamela Franco se atrevió a cantar, parte que refleja una historia de dolor y desamor.

“Aunque me hieras con tu desprecio y me hagas sufrir con tanto dolor, así, corazón mío, me haces morir poco a poco, hasta que mi pena llora sangre cuando me abandonas”.

La intensidad de la letra y el sentimiento con que la cantante interpretó la canción no pasó desapercibida, pues surgió la interrogante si aquello tendría relación con el vínculo que mantiene con Christian Cueva, su actual pareja, con el que tiene un romance que constantemente está bajo la lupa mediática.

Más allá de las especulaciones, Pamela dejó en claro que este huayno es parte de su historia y de su niñez.

