Durante una conversación íntima en el podcast 'La Linares', conducido por la periodista Verónica Linares, Melissa Paredes reveló que, pese al escándalo que rodeó su separación, consideró retomar su relación con Rodrigo Cuba, su exesposo y padre de su hija. La confesión generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes no esperaban esta declaración, a casi dos años de la separación de la pareja.

La actriz, modelo y exconductora de televisión aseguró que su motivación principal era la estabilidad emocional de su pequeña, Mía. Su testimonio no solo sorprendió por la franqueza, sino también por la reflexión que compartió respecto al impacto de las decisiones de los padres en el bienestar de sus hijos.

Melissa Paredes quiso volver con Rodrigo Cuba

Durante la entrevista en 'La Linares', Melissa Paredes fue consultada sobre si alguna vez pensó en volver con su expareja, el futbolista Rodrigo Cuba, también conocido como 'El Gato'. Sin titubear, la actriz respondió que sí, y que, aparentemente, lo hizo más de una vez, motivada por el deseo de brindarle a su hija la imagen de una familia unida.

"Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio", expresó Melissa Paredes frente a Verónica Linares.

La también exchica reality recordó que su propia experiencia personal influyó en esa decisión emocional. Explicó que no creció con sus padres juntos, y por ello tenía la ilusión de que su hija sí pudiera vivir en un hogar conformado por ambos progenitores. Sin embargo, aceptó que eso no fue posible.

“Como todos, y más como alguien como yo, que no creció con mamá y papá juntos, de hecho, sí, tenía esa ilusión. Pero no se dio, no se iba a dar igual, y ya”, afirmó Melissa Paredes con sinceridad, dejando claro que aunque hubo intenciones, la reconciliación no fue viable.