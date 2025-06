Tilsa Lozano protagonizó un tenso momento con el tiktoker Ric La Torre durante la emisión del programa 'Esta noche', el pasado 10 de junio. El intercambio se dio luego de que el creador de contenido revelara que la exmodelo estaba por firmar su divorcio con Jackson Mora.

Cabe recordar que en abril, Tilsa Lozano anunció su separación definitiva de Jackson Mora, con quien estuvo casada por casi tres años. Tras varios rumores de crisis, originados por un escándalo de presunta infidelidad del boxeador, la pareja decidió poner fin a su matrimonio.

Tilsa Lozano y Ric La Torre se enfrentaron en vivo

El momento se dio cuando Ric La Torre felicitó a la modelo Milett Figueroa por su cumpleaños y se refirió a ella como una estrella en Argentina. Fiel a su estilo, Tilsa Lozano aseguró que la modelo peruana es "la mujer de un señor de 65 años", en referencia a su relación con el conductor y productor Marcelo Tinelli.

Sin embargo, el tiktoker sorprendió al revelar en vivo que Tilsa Lozano estaría con la mente en su divorcio con Jackson Mora. “Por qué este tufillo con Milett (...) Parece que está con la cabeza en otro lado, me enterado por ahí que va firmar su divorcio mañana quiere cambiarnos el tema”, fue el comentario de Ric La Torre.

Esto enfureció a Tilsa, quien criticó a su compañero por revelar un tema privado que se discute detrás de cámaras. “Realmente, qué desubicado tu comentario, aquí tú no hablas de tus cosas privadas y salen a ventilarlas, me parece un golpe bajo. Me parecen que son golpes bajos y hay límites y creo que se acaba de pasar”, comentó visiblemente incómoda.

Ante esto, Ric La Torre le recordó que ella es una figura pública, a lo que Tilsa no dudó en responder con ironía, instándolo a grabar un video para TikTok. "Que es lo mejor que sabes hacer, grabas tus 60 segundos rajando de mí, pero no lo haces delante mío", expresó la exmodelo molesta.

Tilsa Lozano y Ric La Torre se enfrentaron anteriormente

Esta no es la primera vez que Tilsa Lozano explota contra Ric La Torre. En una emisión pasada de 'La noche habla', mientras se debatía sobre el código entre amigas a propósito del triángulo amoroso entre Flavia Laos, Ale Fuller y Pablo Heredia, el tiktoker sorprendió al hacerle una llamativa pregunta a la exvengadora.

"¿Tú tienes códigos de amigas? ¿Si el marido por ahí intenta gilear? ¿Te ha pasado?", preguntó Ric La Torre, sin imaginar que molestaría a su compañera de conducción.

"Todo el mundo sabe que me ha pasado, no me hagas una pregunta estúpida. Pero yo ya no tengo 25 años. Que venga alguien y me floree, es una cosa", respondió Lozano con expresión seria. Además, aclaró: "Me han engañado, me han mentido, me han metido cuerno, todo. Pero que digas que no sabías y me baje a tu marido, esa valla no corre".