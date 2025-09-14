HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Hija mayor de Pamela López se luce con misterioso galán en boda y usuarios reaccionan: “Es muy guapa como su madre”

“Muy bonita, que ese joven la quiera y la respete”, “Que no sea un Cueva”, “Que estudie primero”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió Fabiana Ríos López, hija de Pamela López, tras asistir a un matrimonio en Trujillo. 

Fabiana Ríos López es fruto del romance de Pamela López con una pareja que tuvo antes de conocer a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Instagram.
Fabiana Ríos López es fruto del romance de Pamela López con una pareja que tuvo antes de conocer a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Instagram.

Fabiana Ríos López, hija mayor de Pamela López, compartió en sus historias de Instagram imágenes junto a un misterio galán que, aparentemente, sería su pareja. La joven influencer de 21 años asistió a un lujoso matrimonio en Trujillo, donde se dejó ver acompañada del muchacho, quien incluso aparece dándole un beso en la frente. Ella mostró esa foto con un emoji de corazón.

Ambos lucieron muy elegantes: Fabiana con un vestido rojo y él con un terno negro. Luego, la joven compartió un video en el que intentaba grabar su rostro, pero de sorpresa apareció su galán quien volvió a besarle la frente mientras ella sonreía feliz.  

PUEDES VER: Hija mayor de Pamela López confiesa cómo gana su propio dinero: “Es lo más preciado que tengo”

lr.pe

Usuarios critican y halagan imágenes de la hija de Pamela López con su galán

La publicación de un grupo de imágenes de la hija de Pamela López junto a su presunta pareja desató revuelo en redes sociales. Un grupo de usuarios halagaron a la jovencita, quienes destacaron su belleza y le desearon suerte en lo que sería su nueva relación.

“Que dios te bendiga, no hagas caso de lo que hablan, sé feliz”, “Es muy linda como su madre”, “Es guapa”, “Muy bonita, que ese joven la quiera y la respete”, “Linda, sal adelante siempre y apoya a tu madre”, fueron algunos de los cientos de comentarios a favor de Fabiana Ríos.

Sin embargo, también hubo quienes cuestionaron la exposición de la joven y le aconsejaron priorizar sus estudios: “Todo está bien jovencita, pero ojo, lo primero debe ser estudiar y ser alguien en la vida”, “Al joven lo aconsejamos que no sea un Cueva”, “Otra novela más”, “Sería mejor que lleve su vida privada, no como su mamá”, opinaron usuarios en redes sociales.

PUEDES VER: Hija mayor de Pamela López anuncia su propio negocio y se lanza como emprendedora: "Con mucha valentía"

lr.pe

Fabiana Ríos López presume cómo gana su propio dinero sin apoyo de su familia

La jovencita mostró en redes sociales su nuevo emprendimiento en su natal Trujillo. La estudiante de Ciencias de la Comunicación reveló meses atrás que vende su ropa usada, en buen estado, en diversas ferias locales.

En un video exhibió algunas de las prendas que ofrece, como carteras, blusas, jeans, vestidos, zapatos y más. “Es lo más preciado que tengo”, sostuvo. Si bien no reveló cuánto gana con su negocio, aseguró que cada prenda la vende a S/8

Notas relacionadas
Pamela López descarta ser amiga de Vanessa Pumarica tras distanciarse de Pamela Franco: “No hay forma”

Pamela López descarta ser amiga de Vanessa Pumarica tras distanciarse de Pamela Franco: “No hay forma”

LEER MÁS
Pamela López rompe en llanto y se sincera sobre sus salidas tras infidelidad de Christian Cueva: "Mucha gente me juzgó"

Pamela López rompe en llanto y se sincera sobre sus salidas tras infidelidad de Christian Cueva: "Mucha gente me juzgó"

LEER MÁS
Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón expone la razón por la que tiene 3 nanas en su casa: “Yo no vivo con mi mamá”

Samahara Lobatón expone la razón por la que tiene 3 nanas en su casa: “Yo no vivo con mi mamá”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la Teletón: “Es lo menos que podía hacer”

Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la Teletón: “Es lo menos que podía hacer”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo habría filtrado información de Maju y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'

Gustavo Salcedo habría filtrado información de Maju y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'

LEER MÁS
Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha oficial, dónde será y cuándo comprar entradas para su concierto en el Arena 1

Laura Pausini en Lima 2026: fecha oficial, dónde será y cuándo comprar entradas para su concierto en el Arena 1

LEER MÁS
Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

Maju Mantilla deja Lima en medio de la polémica tras ser señalada por Gustavo Salcedo de presunta infidelidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY por el Torneo Clausura 2025: celestes pierden de visita

Emelec vs Barcelona SC EN VIVO HOY, con Christian Cueva, minuto a minuto del el Clásico del Astillero: gol de Joaquín Valiente para el 2-0

¿A qué hora sale el capítulo 8 de 'Bon appétit, majestad' en español latino y dónde ver online?

Entretenimiento

Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la Teletón: “Es lo menos que podía hacer”

Todas las preguntas que Dayanita responderá en 'El valor de la verdad' hoy

La historia de Dayanita: conoce quién es la invitada que impactará en 'El valor de la verdad'

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": la frase del Gobierno frente a las protestas por el retiro de AFP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota