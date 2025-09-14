Hija mayor de Pamela López se luce con misterioso galán en boda y usuarios reaccionan: “Es muy guapa como su madre”

Fabiana Ríos López es fruto del romance de Pamela López con una pareja que tuvo antes de conocer a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Instagram.

Fabiana Ríos López, hija mayor de Pamela López, compartió en sus historias de Instagram imágenes junto a un misterio galán que, aparentemente, sería su pareja. La joven influencer de 21 años asistió a un lujoso matrimonio en Trujillo, donde se dejó ver acompañada del muchacho, quien incluso aparece dándole un beso en la frente. Ella mostró esa foto con un emoji de corazón.

Ambos lucieron muy elegantes: Fabiana con un vestido rojo y él con un terno negro. Luego, la joven compartió un video en el que intentaba grabar su rostro, pero de sorpresa apareció su galán quien volvió a besarle la frente mientras ella sonreía feliz.

Usuarios critican y halagan imágenes de la hija de Pamela López con su galán

La publicación de un grupo de imágenes de la hija de Pamela López junto a su presunta pareja desató revuelo en redes sociales. Un grupo de usuarios halagaron a la jovencita, quienes destacaron su belleza y le desearon suerte en lo que sería su nueva relación.

“Que dios te bendiga, no hagas caso de lo que hablan, sé feliz”, “Es muy linda como su madre”, “Es guapa”, “Muy bonita, que ese joven la quiera y la respete”, “Linda, sal adelante siempre y apoya a tu madre”, fueron algunos de los cientos de comentarios a favor de Fabiana Ríos.

Sin embargo, también hubo quienes cuestionaron la exposición de la joven y le aconsejaron priorizar sus estudios: “Todo está bien jovencita, pero ojo, lo primero debe ser estudiar y ser alguien en la vida”, “Al joven lo aconsejamos que no sea un Cueva”, “Otra novela más”, “Sería mejor que lleve su vida privada, no como su mamá”, opinaron usuarios en redes sociales.

Fabiana Ríos López presume cómo gana su propio dinero sin apoyo de su familia

La jovencita mostró en redes sociales su nuevo emprendimiento en su natal Trujillo. La estudiante de Ciencias de la Comunicación reveló meses atrás que vende su ropa usada, en buen estado, en diversas ferias locales.

En un video exhibió algunas de las prendas que ofrece, como carteras, blusas, jeans, vestidos, zapatos y más. “Es lo más preciado que tengo”, sostuvo. Si bien no reveló cuánto gana con su negocio, aseguró que cada prenda la vende a S/8