Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"
La modelo Shirley Arica le confesó a Magaly Medina con qué dinero pudo adquirir su tremendo departamento ubicado en Miraflores.
Shirley Arica compró su propio departamento ubicado en Miraflores y se mostró orgullosa de este gran logro personal. La exchica reality compartió imágenes de su nuevo hogar en redes sociales y aseguró que cumplió uno de sus grandes sueños.
“Gracias a mi madre por siempre estar conmigo y creer en mí. Gracias a Dios por levantarme siempre y darme las fuerzas que a ves me faltaban. Gracias a mi hija por ese motivo y razón de lograr mis sueños.. mi depa propio”, escribió la modelo junto a un video del interior de su departamento. “Quiero llorar”, agregó emocionada.
Shirley Arica revela cómo consiguió el dinero para comprarse un departamento en Miraflores
Shirley Arica estuvo como invitada en el programa de Magaly Medina, donde la conductora no dudó en preguntarle cómo consiguió comprar su departamento, mudándose de San Miguel a Miraflores. “¿Has ahorrado con la plata de los realities?”, le consultó la ‘urraca’, a lo que la modelo le dio la razón.
“Con los realities, allí se gana más dinero que en la televisión. (Ahora te falta amoblarlo) Claro, ahora me llevó todas las cosas para allá y no es tanto gasto”, respondió Shirley Arica, de 36 años. Además, confesó que busca una pareja que pueda seguirle el ritmo y que tenga poder adquisitivo.
Shirley Arica ‘chotea’ a streamer Diealis
En los últimos días, se viralizaron imágenes de Shirley Arica dándose un apasionado beso con el streamer Diealis, recreando escenas de una famosa novela. Sin embargo, cuando Magaly Medina le preguntó si podría nacer algún tipo de relación con el influencer, la modelo lo descartó tajantemente.
“No, es muy chiquito para mí. Pero es buena gente, tiene plata”, compartió Shirley, quien fue cuestionada por la conductora al asegurar que esos besos no parecían actuación. “Es que yo me meto mucho en el papel”, se defendió.