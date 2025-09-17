HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno
Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno     Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno     Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno     
Espectáculos

Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

La modelo Shirley Arica le confesó a Magaly Medina con qué dinero pudo adquirir su tremendo departamento ubicado en Miraflores.

Shirley Arica se dio un fuerte abrazo con su madre tras ver juntas cómo era su nuevo departamento. Foto: Composición LR/Instagram.
Shirley Arica se dio un fuerte abrazo con su madre tras ver juntas cómo era su nuevo departamento. Foto: Composición LR/Instagram.

Shirley Arica compró su propio departamento ubicado en Miraflores y se mostró orgullosa de este gran logro personal. La exchica reality compartió imágenes de su nuevo hogar en redes sociales y aseguró que cumplió uno de sus grandes sueños.

“Gracias a mi madre por siempre estar conmigo y creer en mí. Gracias a Dios por levantarme siempre y darme las fuerzas que a ves me faltaban. Gracias a mi hija por ese motivo y razón de lograr mis sueños.. mi depa propio”, escribió la modelo junto a un video del interior de su departamento. “Quiero llorar”, agregó emocionada.

TE RECOMENDAMOS

La vida después de la muerte con JHAN SANDOVAL y MARTINA CARRILLO | AstroMood

PUEDES VER: Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

lr.pe

Shirley Arica revela cómo consiguió el dinero para comprarse un departamento en Miraflores

Shirley Arica estuvo como invitada en el programa de Magaly Medina, donde la conductora no dudó en preguntarle cómo consiguió comprar su departamento, mudándose de San Miguel a Miraflores.  “¿Has ahorrado con la plata de los realities?”, le consultó la ‘urraca’, a lo que la modelo le dio la razón.

“Con los realities, allí se gana más dinero que en la televisión. (Ahora te falta amoblarlo) Claro, ahora me llevó todas las cosas para allá y no es tanto gasto”, respondió Shirley Arica, de 36 años. Además, confesó que busca una pareja que pueda seguirle el ritmo y que tenga poder adquisitivo.

PUEDES VER: Shirley Arica en polémica: acusan que habría roto una relación tras ingresar a hotel con joven, según ampay de ‘Magaly TV: La Firme’

lr.pe

Shirley Arica ‘chotea’ a streamer Diealis

En los últimos días, se viralizaron imágenes de Shirley Arica dándose un apasionado beso con el streamer Diealis, recreando escenas de una famosa novela. Sin embargo, cuando Magaly Medina le preguntó si podría nacer algún tipo de relación con el influencer, la modelo lo descartó tajantemente.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“No, es muy chiquito para mí. Pero es buena gente, tiene plata”, compartió Shirley, quien fue cuestionada por la conductora al asegurar que esos besos no parecían actuación. “Es que yo me meto mucho en el papel”, se defendió.

Notas relacionadas
Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

LEER MÁS
Shirley Arica en polémica: acusan que habría roto una relación tras ingresar a hotel con joven, según ampay de ‘Magaly TV: La Firme’

Shirley Arica en polémica: acusan que habría roto una relación tras ingresar a hotel con joven, según ampay de ‘Magaly TV: La Firme’

LEER MÁS
Famoso influencer peruano expone a Shirley Arica y señala que le debería S/10.000 a empresarios: "Tengo los vouchers"

Famoso influencer peruano expone a Shirley Arica y señala que le debería S/10.000 a empresarios: "Tengo los vouchers"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla rompe su silencio y amenaza con demandar a quienes la vinculen con terceros: “Estoy muy cansada”

Maju Mantilla rompe su silencio y amenaza con demandar a quienes la vinculen con terceros: “Estoy muy cansada”

LEER MÁS
Esposa de Fernando Díaz le habría encontrado conversaciones privadas con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

Esposa de Fernando Díaz le habría encontrado conversaciones privadas con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

LEER MÁS
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS
Exponen el impensado lugar secreto donde Maju Mantilla y el productor de 'Arriba mi gente' se habrían visto a escondidas de Gustavo Salcedo

Exponen el impensado lugar secreto donde Maju Mantilla y el productor de 'Arriba mi gente' se habrían visto a escondidas de Gustavo Salcedo

LEER MÁS
Maju Mantilla se habría ido por más de un mes con actor colombiano George Slebi en plena relación con Gustavo Salcedo, revela productora

Maju Mantilla se habría ido por más de un mes con actor colombiano George Slebi en plena relación con Gustavo Salcedo, revela productora

LEER MÁS
Maju Mantilla le habría dedicado audio y carta de amor a su productor Christian Rodríguez, revela Verónica Alcántara: "Que el mundo lo sepa"

Maju Mantilla le habría dedicado audio y carta de amor a su productor Christian Rodríguez, revela Verónica Alcántara: "Que el mundo lo sepa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Espectáculos

Magaly Medina sorprende al reaparecer en público con su hijo Gianmarco Mendoza por emotivo evento familiar

Rebeca Escribens comete infidencia y revela el verdadero futuro de María Pía Copello en la televisión: "Tengo información de primera mano"

Magaly Medina indignada con 'Tomate' Barraza por besar a la fuerza a fan en concierto en vivo: "Falta de respeto"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota