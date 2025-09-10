El último gran ampay de Magaly Medina se dio a inicios de 2024. ¿El protagonista? Christian Domínguez en su ahora famoso 'auto rana'. Las imágenes de 'Magaly TV, la firme' terminaron con la relación que tenía el cantante con Pamela Franco, sin embargo, no fue el único 'efecto secundario' que causó. Tras esto, se conoció que la intérprete de 'Dile la verdad' mantuvo un romance secreto con Christian Cueva, quien en ese entonces mantenía un matrimonio con Pamela López. Uno de los puntos que más llamó la atención fue que 'Aladino' intentó contactarse con Franco tras el sonado ampay y ahora, por primera vez, se reveló qué el futbolista del Emelec intentó darle consuelo a su ahora pareja.

"Él me escribe (...) me dice 'qué pena lo que le ha hecho' (Domínguez a Pamela Franco), me lo dijo por lo del ampay", expresó Vanessa Pumarica, mejor amiga de Pamela Franco, en una reciente entrevista en el set del programa de espectáculos de Magaly Medina. Además, Pumarica se refirió a su amistad con la cumbiambera y expresó que, por el momento, se encuentran distanciadas.

Christian Cueva se mostró apenado por infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco

Vanessa Pumarica estuvo por primera vez frente a frente con Magaly Medina y decidió responder de todo sobre su amistad y cercanía con Pamela Franco. La mejor amiga de la cantante recordó la famosa llamada entre Franco, Cueva y ella, la cual fue descubierta por Pamela López, y señaló que, en aquel momento, 'Aladino' buscaba darle apoyo moral a la cumbiambera.

"Qué pena (...) de ahí me dice 'qué te parece si podemos tener un tipo de... para darle mi consuelo, por teléfono nada más, como amigos'", expresó Pumarica, ante la risa incrédula de Magaly Medina. "Qué sapo", añadió la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Tras esto, Pumarica reveló que consultó con la propia Pamela Franco sobre la petición de Christian Cueva. "Le dije 'voy a preguntar', porque yo, lo vuelvo a repetir, nunca he hecho cosas sin autorización de Pamela. Antes de decir algo, le decía 'mira, pasa esto'. Entonces, así fue. Pero, lo que pasó fue que en esa llamada nadie contestó", aseguró.

Vanessa Pumarica fue el nexo entre Christian Cueva y Pamela Franco

Uno de los puntos que había quedado en el misterio desde hace varios años fue cómo logró Pamela Franco reconectar con Christian Cueva tras varios años sin contacto aparente. En la conversación con Magaly Medina, Vanessa Pumarica destapó que fue ella quien propició este reencuentro mediante llamadas.

"Claro, sí, yo no lo niego", expresó, para luego asegurar que desde el último cumpleaños de la cantante de cumbia, no tiene comunicación cordial ni con ella ni con Christian Cueva.