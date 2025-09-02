HOYSuscripcion LR Focus

Abogado de Pamela López se pronuncia tras asumir cargo: "El señor Cueva no puede estar negándose”

Gino Paolo Zamora Vega, nuevo abogado de Pamela López, reveló detalles sobre el reencuentro de los hijos de su defendida con Christian Cueva.

Defensa de Pamela López se pronuncia con esta revelación. Foto: Composición LR/Captura.
Tras el emotivo reencuentro de Christian Cueva con los hijos que comparte con Pamela López, el nuevo abogado de la animadora de eventos, Gino Paolo Zamora Vega, reveló si existieron inconvenientes durante la salida del futbolista, quien llevó a sus pequeños a pasear por distintos lugares.

Gino Zamora, el nuevo abogado de Pamela López en el proceso legal contra Christian Cueva, conversó con América Hoy y compartió breves detalles sobre la reciente conciliación alcanzada por los exesposos.

Abogado de Pamela López cuenta cómo fue el reencuentro de Christian Cueva con sus hijos

Tras dar por terminada su relación profesional con Rosario Sasieta y presentar a su nuevo abogado, Pamela López generó sorpresa cuando Gino Paolo Zamora Rojas respondió para 'América Hoy' y reveló detalles sobre el esperado reencuentro de ‘Aladino’ con los hijos que comparte con su aún esposa.

"Sabemos que el día de ayer, el señor Cueva se ha reunido nuevamente con sus hijos. ¿Ha habido algún inconveniente en este encuentro con los pequeños? ¿Le ha referido algo la señora López?", preguntó la reportera. "No, hasta donde tengo entendido, la señora Pamela se encuentra predispuesta a que el señor Christian Cueva pueda visitar a sus hijos, Adicional a ello, el tema anterior hay un acuerdo concilatorio, entonces si hay esos acuerdos, tiene que cumplirlo, no puede estar negándose tampoco", dijo el abogado de la influencer.

La reportera de América Hoy le preguntó si, antes de llegar a este acuerdo, el futbolista tenía total libertad para visitar a sus hijos.

“Creo que no había ninguna restricción para visitar a sus hijos, desconozco en todo caso, pero hasta donde tengo entendido, no existía restricción para visitar a sus hijos”, agregó.

