Christian Cueva sorprende al someterse a retoque para aumentar la libido: Pamela Franco también lo hizo meses atrás

Christian Cueva se sometió a un retoque para aumentar la libido en la intimidad: le colocaron el llamado ‘chip del amor’ y no se hizo problemas en que lo grabaran. El programa ‘Amor y fuego’ difundió las imágenes donde se ve a ‘Aladino’ recostado boca abajo en una camilla, con la parte baja de la cintura descubierta.

En la grabación, la doctora Correa Navarro muestra el chip que iba a colocar en el glúteo derecho de Cueva, mientras él sonreía tímidamente al escuchar a la especialista explicar los beneficios del procedimiento: aumento de la potencia en la intimidad, reversión del envejecimiento, elevación de la libido y reducción del cansancio.

Lo particular es que el centro estético eliminó ese video de sus redes sociales; sin embargo ‘Amor y fuego’ rescató las imágenes y las transmitió en vivo.

Pamela Franco también se colocó el chip para aumentar la libido

Meses atrás, Pamela Franco siguió el mismo procedimiento que Christian Cueva y se aplicó este chip con el fin de aumentar la libido en la intimidad y mantener mayor vitalidad en los escenarios, según señaló la doctora Correa Navarro.

Sobre este tema, los conductores Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre no dudaron en bromear: "Parece que no está cumpliendo las expectativas de la Franco y le ha mandado a ponerse un chip… o quiere más", comentó ‘Peluchín’. A lo que Gigi entre risas consultó “¿Te imaginas a Cueva con el chip en ecuador?”.

Christian Cueva habla sobre presunto matrimonio con Pamela Franco

Pamela Franco se presentó en un local de Barranco para ofrecer un recital y Christian Cueva estuvo entre los invitados. A la salida del lugar junto a su pareja, los medios de comunicación interceptaron al futbolista para consultarle sobre los rumores de una posible pedida de mano, que, según los rumores, ocurrió en un exclusivo restaurante de la Costa Verde.

Sin embargo, Cueva no quiso hablar con la prensa y solo atinó a decir: “Es amor, chicos”, con una sonrisa pícara y retirándose del lugar de la mano de Pamela Franco.