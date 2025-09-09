Pamela Franco sale en defensa de Cueva tras duros comentarios de Pamela López: "Cometemos errores"

Pamela Franco salió a respaldar públicamente la imagen de Christian Cueva como padre, luego de la reciente conciliación sobre el régimen de visitas entre el futbolista y su expareja, Pamela López. El gesto de la cantante se da después de que ‘Aladino’ lograra reencontrarse con sus hijos y disfrutar junto a ellos de varias jornadas familiares.

El interés mediático en torno a la vida personal de Christian Cueva aumentó luego de que Pamela López resaltara que, en los recientes encuentros con sus hijos, el futbolista había mostrado una actitud diferente hacia ellos.

Pamela Franco se pronuncia tras fuertes comentarios de Pamela López hacia Christian Cueva

“En ese tema he tratado de no hablar mucho porque se malinterpreta, prefiero mantenerme al margen. Si él es feliz, yo también voy a compartir esa felicidad”, afirmó en declaraciones reproducidas por 'Amor y Fuego'.

En respaldo a Christian Cueva y frente a las críticas que ponen en duda su rol como padre, Pamela Franco afirmó: “Decir que ahora es un buen padre y antes no lo fue, es demasiado fuerte. Yo prefiero no tocar eso. Todas las personas pasamos por momentos, cometemos errores, nos levantamos. Cada quien elige la vida que quiere vivir, mejorando siempre”.