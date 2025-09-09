HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     
Espectáculos

Pamela Franco sale en defensa de Cueva tras duros comentarios de Pamela López: "Cometemos errores"

La cantante Pamela Franco expresó su satisfacción por el acercamiento que el futbolista ha logrado con sus hijos luego de alcanzar una conciliación con Pamela López.

Pamela Franco sorprende con su respuesta tras mensajes Pamela López a Cueva. Foto: Composición LR/Captura.
Pamela Franco sorprende con su respuesta tras mensajes Pamela López a Cueva. Foto: Composición LR/Captura.

Pamela Franco salió a respaldar públicamente la imagen de Christian Cueva como padre, luego de la reciente conciliación sobre el régimen de visitas entre el futbolista y su expareja, Pamela López. El gesto de la cantante se da después de que ‘Aladino’ lograra reencontrarse con sus hijos y disfrutar junto a ellos de varias jornadas familiares.

El interés mediático en torno a la vida personal de Christian Cueva aumentó luego de que Pamela López resaltara que, en los recientes encuentros con sus hijos, el futbolista había mostrado una actitud diferente hacia ellos.

PUEDES VER: Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

lr.pe

Pamela Franco se pronuncia tras fuertes comentarios de Pamela López hacia Christian Cueva

En medio de la reciente conciliación con su expareja, Pamela López, el futbolista ha despertado gran interés mediático luego de que ella destacara un cambio en su comportamiento durante las visitas con sus hijos.

Las palabras de López no pasaron desapercibidas, pues abrieron la puerta a una nueva percepción sobre el popular ‘Aladino’, quien ahora es visto mostrando una faceta más cercana y comprometida con los menores.

“En ese tema he tratado de no hablar mucho porque se malinterpreta, prefiero mantenerme al margen. Si él es feliz, yo también voy a compartir esa felicidad”, afirmó en declaraciones reproducidas por 'Amor y Fuego'.

La cantante Pamela Franco señaló que prefiere ser cautelosa al hablar públicamente sobre la vida privada de su pareja, especialmente cuando involucra a menores de edad. No obstante, reconoció sentirse contenta al ver la felicidad de Christian Cueva tras reencontrarse con sus hijos. “En ese tema he tratado de no hablar mucho porque se malinterpreta, prefiero mantenerme al margen. Si él es feliz, yo también voy a compartir esa felicidad”, agregó.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

En respaldo a Christian Cueva y frente a las críticas que ponen en duda su rol como padre, Pamela Franco afirmó: “Decir que ahora es un buen padre y antes no lo fue, es demasiado fuerte. Yo prefiero no tocar eso. Todas las personas pasamos por momentos, cometemos errores, nos levantamos. Cada quien elige la vida que quiere vivir, mejorando siempre”.

Notas relacionadas
Pamela Franco destapa la verdad detrás de su relación con Christian Cueva: "Tratando de superar cosas y sanar"

Pamela Franco destapa la verdad detrás de su relación con Christian Cueva: "Tratando de superar cosas y sanar"

LEER MÁS
Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

LEER MÁS
Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación, según Vanessa Pumarica: "Ella sufría y lloraba"

Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación, según Vanessa Pumarica: "Ella sufría y lloraba"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

LEER MÁS
Sol Carreño se conmueve al revelar la sentida promesa incumplida con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño se conmueve al revelar la sentida promesa incumplida con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

LEER MÁS
Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

LEER MÁS
Dilbert Aguilar sufre peligroso accidente y será sometido a una delicada operación de emergencia: "No puedo moverme"

Dilbert Aguilar sufre peligroso accidente y será sometido a una delicada operación de emergencia: "No puedo moverme"

LEER MÁS
Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

Los Desa II movían más de S/20 millones ilícitos hacia Venezuela tras extorsiones a líneas de transporte y asesinatos de choferes

Paro de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga indefinida en Perú desde HOY 9 de septiembre

Espectáculos

Dilbert Aguilar sufre peligroso accidente y será sometido a una delicada operación de emergencia: "No puedo moverme"

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

Chechito y Angye Zapata protagonizan inesperado ampay en el Callao: Magaly TV revela detalles del encuentro

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Rosa María sobre el intento de la PNP de politizar la partida de Jaime Chincha: "Son buitres para hacer showcito"

Comas: Fiscalía intervino municipalidad tras denuncia de trabajadoras obligadas a vestirse de porristas

Sí es la voz, pero...: Carlincatura satiriza cómo un investigado arremetió contra las instituciones que iban tras sus pasos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota