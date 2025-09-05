HOYSuscripcion LR Focus

'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
Vanessa Pumarica acusa a Christian Cueva de romper su amistad con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

Vanessa Pumarica, quien fue amiga de Pamela Franco por más de 15 años, lamenta que la cumbiambera le crea todo a Christian Cueva. "Él de alguna manera influenció para que nuestra amistad se abra", dijo.

Vanessa Pumarica asegura que consideraba a Pamela Franco como su hermana menor. Foto: captura/ATV. | Foto: captura/ATV.

Por más de 15 años, Vanessa Pumarica y Pamela Franco tuvieron una estrecha amistad, la misma que habría terminado por Christian Cueva. En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, Pumarica no dudó en expresar su malestar contra el futbolista del Emelec por algunas de sus actitudes y por haber sido el culpable de haber perdido a quien consideraba su ‘hermana’.

Según Vanessa Pumarica, Pamela Franco está más enamorada de Christian Cueva que el futbolista de ella, por lo que ella cree en todo lo que él le dice. Además, no cree en la versión del futbolista cuando negó que uno de sus amigos haya intentado comunicarse con Paul Michael, novio de Pamela López. 

“Pasa lo de la López, el amigo (de Cueva) llamó y yo dije: ‘replantea’, porque es el mismo patrón anterior. Si estás enamorado y estás con la mujer de tu vida, yo no le creo. Yo vi, una cosita que me hizo pensar, retroceder los años. Él tenía esas costumbres, llamaba, hacía que llamen, la costumbre de los futbolistas, ellos no llaman directamente”, comentó para las cámaras de ATV.

PUEDES VER: Vanessa Pumarica revela gritos y reclamos de Christian Cueva en tensa llamada tras aconsejar a Pamela Franco replantear su relación

lr.pe

Vanessa Pumarica lamenta su distanciamiento con Pamela Franco

Más allá de lo que pasa entre Cueva y Pamela Franco, lo que más le duele a Vanessa Pumarica es que haya terminado su amistad con la cumbiambera. “Si en su mente pasó distanciarme de ella, pues lo logró. No solo era una amistad, era como mi hermanita. Él de alguna manera influenció para que nuestra amistad se abra. Yo le escribí, pero no me respondió”, dijo con la voz entrecortada.

Pumarica también lamentó que Pamela Franco priorice su relación con Cueva y que no se dé cuenta de algunas de sus actitudes. “Ella está enamorada y lo defiende. Si él dice algo, ella lo cree. Así funciona la relación”, añadió.

