Christian Cueva se colocó un chip para aumentar su libido sexual y volvió al centro de la polémica. El futbolista, que actualmente se encuentra en Ecuador, se colocó el llamado 'rejuvenechip' o 'chip del amor', un procedimiento que también se aplicó hace algunos meses su actual pareja, Pamela Franco.

Frente a esto, Magaly Medina no dudó en pronunciarse durante su programa ‘Magaly TV, la firme’, lanzando una crítica directa a Cueva y una advertencia a Franco sobre los efectos secundarios del chip, que según explicó, podría incrementar el deseo sexual del deportista pese a estar sin la cumbiambera en el extranjero. "¿Qué va a hacer sin pareja en Ecuador?", fue el cuestionamiento de la 'Urraca'.

La seria advertencia de Magaly Medina a Pamela Franco por Christian Cueva

Durante la más reciente emisión de su programa, Magaly Medina abordó con tono irónico el tema del rejuvenechip de Christian Cueva. La periodista cuestionó la razón detrás del tratamiento, señalando que este tipo de procedimientos están diseñados para potenciar la libido, algo que, en sus palabras, resulta “poco conveniente” para alguien que se encuentra lejos de su pareja.

“Bueno, ¿qué dice? Que se ha puesto el rejuvenechip. Yo digo, ¿para qué? Si está viviendo un amor a distancia. Tú te pones el rejuvenechip cuando tienes a tu pareja al lado porque definitivamente va a incentivar la libido. Entonces, ¿por qué va a incentivar su libido cuando está sin pareja allá en Ecuador? ¿Qué va a hacer cuando el rejuvenechip comience a actuar?”, expresó Magaly con evidente sarcasmo sobre la relación de Cueva y Pamela Franco.

La presentadora incluso fue más allá y lanzó una advertencia a otras mujeres, argumentando que este tipo de tratamientos puede volver a ciertos hombres más inquietos de lo habitual. “Mucho cuidado con los rejuvenechip. Yo sé de lo que hablo. Muchas mujeres no se lo ponen a sus maridos porque algunos que son un poco inquietos se ponen más inquietos aún. Comienzan a correr tras cualquier escoba con vestido”, sentenció Medina.

Christian Cueva se coloca chip para aumentar su libido

Las imágenes del procedimiento se difundieron en el programa ‘Amor y fuego’, donde se observa a Christian Cueva recostado en una camilla mientras una especialista le coloca el chip en el glúteo derecho. La doctora a cargo, Correa Navarro, explicó que el rejuvenechip tiene como beneficios el aumento de la potencia sexual, reducción del cansancio, mejora del estado de ánimo y la reversión del envejecimiento.

“Es un tratamiento bioidéntico que ayuda a regular hormonas. Aumenta la libido, da energía y mejora el bienestar general”, explicó la especialista en el clip que fue posteriormente eliminado de las redes del centro estético.

Cabe señalar que no solo Cueva se habría sometido a este procedimiento. Meses atrás, Pamela Franco también se aplicó el rejuvenechip con el objetivo de mantener su vitalidad y potenciar su desempeño en el escenario. Esta coincidencia ha despertado aún más especulaciones sobre la dinámica entre ambos, especialmente tras los comentarios de los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Parece que no está cumpliendo las expectativas de la Franco y le ha mandado a ponerse un chip… o quiere más”, bromeó Peluchín. Por su parte, Gigi lanzó: “¿Te imaginas a Cueva con el chip en Ecuador?”, provocando risas en el set.