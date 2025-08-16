HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Espectáculos

Suheyn Cipriani expone por qué le ofreció ayuda económica a su madre tras participar en 'El valor de la verdad': "Se dedica a su iglesia"

Tras revelar episodios duros de su infancia en televisión, Suheyn Cipriani admitió que ofreció apoyo económico a su madre, pero descartó que fuera para comprar su silencio.

Suheyn Cipriani ganó 20.000 soles en 'El valor de la verdad'. Foto: composición LR/difusión/Instagram/Willax/Panamericana
Suheyn Cipriani ganó 20.000 soles en 'El valor de la verdad'. Foto: composición LR/difusión/Instagram/Willax/Panamericana

Suheyn Cipriani se pronunció en una transmisión realizada en su cuenta de TikTok, luego de cancelar su participación en 'El valor de la verdad'. La exparticipante del Miss Perú decidió hacer una transmisión en vivo para interactuar con sus seguidores, quienes le preguntaron por su actual relación con su madre, Betsabeth Noriega, luego de las confesiones que hizo en el programa de Beto Ortiz.

Durante la transmisión, la modelo sorprendió al admitir que le escribió a su madre para ofrecerle un apoyo económico tras relatar en televisión algunos episodios de agresión que sufrió durante su niñez. “Ella no trabaja. Ella se dedica a su iglesia y yo no iba a dejar a mi mamá sin comer, sin pagar sus cosas”, explicó la influencer, quien resaltó que su intención nunca fue exponerla ni generar un escándalo mediático.

PUEDES VER: Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: 'Sinvergüenzas'

lr.pe

Suheyn Cipriani confiesa que le ofreció ayuda económica a su madre porque ella no trabaja

En el chat que compartió la madre de Suheyn Cipriani en 'Amor y fuego', la modelo le explica por qué decidió sentarse en el 'sillón rojo', también le ofrece ayuda económica y le advierte que esté preparada para afrontar las críticas o comentarios que pudieran surgir en redes sociales. “Jamás lo hice con la intención de exponerte ni hacerte daño. Al contrario, quiero que sepas que valoro profundamente todo lo que has hecho por mí”, se lee en parte del texto enviado por la influencer.

Sin embargo, la madre de la modelo se mostró reacia a aceptar la ayuda y aseguró sentirse herida por las declaraciones de su hija en 'El valor de la verdad'. “Siempre vas a ser mi hija, pero no te quiero cerca de mí. Pensaste que me podrías comprar con dinero, pero no, hija, no se hace eso”, manifestó.

Ante ello, Suheyn Cipriani respondió en su transmisión: “Sí, quise contar mi testimonio, pero no la iba a perjudicar. Y si por eso dicen que la quise comprar, pues no es así. Que lean el texto completo para que se pueda entender”. Asimismo, recordó que desde pequeña ha trabajado para salir adelante. “Yo he vendido hasta ‘Olé Olé’ en la calle. Yo nunca le he pedido nada”, añadió.

PUEDES VER: César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': 'Soy alcohólico y no vengo a justificarme'

lr.pe

Suheyn Cipriani revela siempre tuvo planes de participar en 'El valor de la verdad'

Durante la misma transmisión, la modelo confesó que su presencia en 'El valor de la verdad' fue una decisión que estuvo analizando desde hace mucho tiempo. La influencer indicó que había recibido la invitación en varias oportunidades, pero que no se sentía emocionalmente preparada para sentarse en el popular 'sillón rojo' y exponer aspectos delicados de su vida privada.

“Yo lo quise grabar desde hace mucho tiempo, pero no quería sentarme en un programa a llorar. No quería hacerlo en un momento en el cual ustedes me dieran fuerte, y yo pudiera aconsejar contarlo con amor, no con odio ni con tristeza”, expresó. Según explicó, había vivido momentos en los que sintió odio y dolor, pero actualmente afirma que logró sanar esas heridas para poder hablar de su historia con serenidad y buscando que otras personas puedan identificarse con su testimonio.

Notas relacionadas
Magaly Medina se burla sobre rumores de censura de Farfán a 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón: "Quieren darle un poder que no tiene"

Magaly Medina se burla sobre rumores de censura de Farfán a 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón: "Quieren darle un poder que no tiene"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón sí se emitirá este domingo 17 de agosto: Suheyn Cipriani cancela su participación

'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón sí se emitirá este domingo 17 de agosto: Suheyn Cipriani cancela su participación

LEER MÁS
César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

LEER MÁS
Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

LEER MÁS
Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

LEER MÁS
Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

LEER MÁS
Pamela Franco se va del Perú tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: cantante reapareció en Argentina junto a influencer

Pamela Franco se va del Perú tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: cantante reapareció en Argentina junto a influencer

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota