Suheyn Cipriani se pronunció en una transmisión realizada en su cuenta de TikTok, luego de cancelar su participación en 'El valor de la verdad'. La exparticipante del Miss Perú decidió hacer una transmisión en vivo para interactuar con sus seguidores, quienes le preguntaron por su actual relación con su madre, Betsabeth Noriega, luego de las confesiones que hizo en el programa de Beto Ortiz.

Durante la transmisión, la modelo sorprendió al admitir que le escribió a su madre para ofrecerle un apoyo económico tras relatar en televisión algunos episodios de agresión que sufrió durante su niñez. “Ella no trabaja. Ella se dedica a su iglesia y yo no iba a dejar a mi mamá sin comer, sin pagar sus cosas”, explicó la influencer, quien resaltó que su intención nunca fue exponerla ni generar un escándalo mediático.

Suheyn Cipriani confiesa que le ofreció ayuda económica a su madre porque ella no trabaja

En el chat que compartió la madre de Suheyn Cipriani en 'Amor y fuego', la modelo le explica por qué decidió sentarse en el 'sillón rojo', también le ofrece ayuda económica y le advierte que esté preparada para afrontar las críticas o comentarios que pudieran surgir en redes sociales. “Jamás lo hice con la intención de exponerte ni hacerte daño. Al contrario, quiero que sepas que valoro profundamente todo lo que has hecho por mí”, se lee en parte del texto enviado por la influencer.

Sin embargo, la madre de la modelo se mostró reacia a aceptar la ayuda y aseguró sentirse herida por las declaraciones de su hija en 'El valor de la verdad'. “Siempre vas a ser mi hija, pero no te quiero cerca de mí. Pensaste que me podrías comprar con dinero, pero no, hija, no se hace eso”, manifestó.

Ante ello, Suheyn Cipriani respondió en su transmisión: “Sí, quise contar mi testimonio, pero no la iba a perjudicar. Y si por eso dicen que la quise comprar, pues no es así. Que lean el texto completo para que se pueda entender”. Asimismo, recordó que desde pequeña ha trabajado para salir adelante. “Yo he vendido hasta ‘Olé Olé’ en la calle. Yo nunca le he pedido nada”, añadió.

Suheyn Cipriani revela siempre tuvo planes de participar en 'El valor de la verdad'

Durante la misma transmisión, la modelo confesó que su presencia en 'El valor de la verdad' fue una decisión que estuvo analizando desde hace mucho tiempo. La influencer indicó que había recibido la invitación en varias oportunidades, pero que no se sentía emocionalmente preparada para sentarse en el popular 'sillón rojo' y exponer aspectos delicados de su vida privada.

“Yo lo quise grabar desde hace mucho tiempo, pero no quería sentarme en un programa a llorar. No quería hacerlo en un momento en el cual ustedes me dieran fuerte, y yo pudiera aconsejar contarlo con amor, no con odio ni con tristeza”, expresó. Según explicó, había vivido momentos en los que sintió odio y dolor, pero actualmente afirma que logró sanar esas heridas para poder hablar de su historia con serenidad y buscando que otras personas puedan identificarse con su testimonio.