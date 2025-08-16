HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

La cantante de Corazón Serrano detuvo su baile en pleno concierto para mostrar su molestia por la actitud de algunos seguidores y denunciar los ataques con láser.

Kiara Lozano contó el momento incómodo que pasó en concierto. Foto: composición LR/TikTok
Kiara Lozano contó el momento incómodo que pasó en concierto. Foto: composición LR/TikTok

Kiara Lozano, la cantante de 24 años, relató el incómodo momento que vivió durante el concierto de Corazón Serrano en Huamachuco el 14 de agosto. La cumbiambera se mostró decepcionada cuando algunos fans la incomodaron señalando partes de su cuerpo con un láser mientras bailaba el popular tema de 'La Boa' ('Bomba Chuchaqui').

La intérprete de 'Zúmbalo' compartió su experiencia en una transmisión en su cuenta de TikTok, junto con Milagros Díaz. El concierto, realizado en la Plaza de Armas de Huamachuco, también estuvo marcado por disturbios y peleas entre el público, quienes se lanzaban botellas. Ante esta situación, Kiara Lozano no dudó en enfrentar directamente a los responsables: “Me dio cólera porque nos apuntaban al po.., sinvergüenzas. O sea, ya, apúntame a la frente que la tengo gigante”, expresó.

PUEDES VER: Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

lr.pe

Kiara Lozano revela detalles de su incómodo momento en concierto de Corazón Serrano

En una transmisión por TikTok, Kiara Lozano expresó su indignación por la actitud de algunos fans durante el concierto en Huamachuco, deteniendo su baile para mostrar su incomodidad. “Me di cuenta de que nos estaban apuntando”, comentó la cantante. El animador de Corazón Serrano también intervino para reprender a quienes cometían estos actos. “Amigo, apaga tu láser, por favor, te voy a mandar a buscar”, afirmó Dany Daniel, dejando en claro que no se toleraría ese comportamiento.

PUEDES VER: César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': 'Soy alcohólico y no vengo a justificarme'

lr.pe

Briela Cirirlo no se presentó en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco

Briela Cirilo sorprendió al público al no presentarse en el concierto de Huamachuco el 14 de agosto, lo que generó preocupación entre sus fans. Durante la transmisión de Kiara Lozano, la cantante explicó que se retrasó y que, de haber llegado, lo habría hecho cuando el grupo ya había terminado su presentación.

Sus compañeras bromearon sobre la situación, insinuando que se había quedado dormida y preguntándole si habría asistido de todas formas. Briela Cirilo respondió con ironía: “¿Para qué? ¿Para que me humillen?”, aclaró para evitar rumores por su ausencia en el concierto del grupo de cumbia.

Yrma Guerrero revela su secreto cuando olvida la letra en los conciertos de Corazón Serrano

Kiara Lozano responde tras duras críticas a Corazón Serrano por vestuario en Puno: "Nunca hay comentarios justos"

Kiara Lozano expone fuertes gritos y reclamos de fans de Corazón Serrano por no hacer el baile de la boa: "Se molestaron"

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Magaly Medina se burla sobre rumores de censura de Farfán a 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón: "Quieren darle un poder que no tiene"

Magaly Medina arremete contra hermano de Christian Cueva por 'insultar' a Pamela López: "Una soberana malcriadez"

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

