Kiara Lozano, la cantante de 24 años, relató el incómodo momento que vivió durante el concierto de Corazón Serrano en Huamachuco el 14 de agosto. La cumbiambera se mostró decepcionada cuando algunos fans la incomodaron señalando partes de su cuerpo con un láser mientras bailaba el popular tema de 'La Boa' ('Bomba Chuchaqui').

La intérprete de 'Zúmbalo' compartió su experiencia en una transmisión en su cuenta de TikTok, junto con Milagros Díaz. El concierto, realizado en la Plaza de Armas de Huamachuco, también estuvo marcado por disturbios y peleas entre el público, quienes se lanzaban botellas. Ante esta situación, Kiara Lozano no dudó en enfrentar directamente a los responsables: “Me dio cólera porque nos apuntaban al po.., sinvergüenzas. O sea, ya, apúntame a la frente que la tengo gigante”, expresó.

Kiara Lozano revela detalles de su incómodo momento en concierto de Corazón Serrano

En una transmisión por TikTok, Kiara Lozano expresó su indignación por la actitud de algunos fans durante el concierto en Huamachuco, deteniendo su baile para mostrar su incomodidad. “Me di cuenta de que nos estaban apuntando”, comentó la cantante. El animador de Corazón Serrano también intervino para reprender a quienes cometían estos actos. “Amigo, apaga tu láser, por favor, te voy a mandar a buscar”, afirmó Dany Daniel, dejando en claro que no se toleraría ese comportamiento.

Briela Cirirlo no se presentó en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco

Briela Cirilo sorprendió al público al no presentarse en el concierto de Huamachuco el 14 de agosto, lo que generó preocupación entre sus fans. Durante la transmisión de Kiara Lozano, la cantante explicó que se retrasó y que, de haber llegado, lo habría hecho cuando el grupo ya había terminado su presentación.

Sus compañeras bromearon sobre la situación, insinuando que se había quedado dormida y preguntándole si habría asistido de todas formas. Briela Cirilo respondió con ironía: “¿Para qué? ¿Para que me humillen?”, aclaró para evitar rumores por su ausencia en el concierto del grupo de cumbia.