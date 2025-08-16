HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina se burla sobre rumores de censura de Farfán a 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón: "Quieren darle un poder que no tiene"

Tras rumores de una presunta cancelación de Jefferson Farfán a 'El valor de la verdad', Magaly Medina abordó el tema en vivo y minimizó la influencia del futbolista.

Magaly Medina se burla sobre rumores de censura de Farfán a 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube
Magaly Medina se burla sobre rumores de censura de Farfán a 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube | Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube

'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón se volvió viral en redes sociales luego de que la página oficial del programa de Beto Ortiz anunciara un inesperado cambio, reemplazando la promoción de la influencer por una edición especial con Suheyn Cipriani en el sillón rojo. Horas después, el mismo portal en Instagram eliminó la publicación y volvió a difundir las confesiones de Samahara Lobatón, confirmadas para este domingo 17 de agosto, con la frase "Nadie nos calla", lo que desató rumores sobre un presunto manejo de Jefferson Farfán.

Frente a esta situación, Magaly Medina reaccionó en vivo a las declaraciones de Beto Ortiz, aclarando que todo se trató de una decisión de producción y no de presiones externas. La conductora minimizó las especulaciones y lanzó una contundente pregunta: "¿Cómo va a censurar un programa independiente en un canal donde no es nada?"

PUEDES VER: Beto Ortiz aclara si Jefferson Farfán quiso censurar las confesiones de Samahara Lobatón: 'Él no es el director del programa'

lr.pe

Aclaraciones de Beto Ortiz sobre presunta censura de Jefferson Farfán

El 15 de agosto, el conductor de ‘El valor de la verdad’ utilizó sus redes sociales para descartar que Jefferson Farfán fuera responsable de los cambios recientes en la promoción del programa. “He visto con sorpresa y también con humor que hay una cantidad de anuncios y comentarios en las redes sociales diciendo que Jefferson Farfán habría censurado un capítulo de ‘El valor de la verdad’, cosa que es imposible que suceda, con todo cariño”, aseveró.

Beto Ortiz señaló que no recibe órdenes del exfutbolista de Alianza Lima. “El señor Jefferson Farfán no es director de ‘El valor de la verdad’, ni tampoco es editor general de Panamericana Televisión, hasta donde yo sé”, añadió.

PUEDES VER: ¿Quién estará en 'El valor de la verdad'? Programa confirma a Samahara Lobatón tras anunciar a Suheyn Cipriani

lr.pe

Magaly Medina cuestiona los rumores de Farfán

Tras el pronunciamiento de Beto Ortiz, Magaly Medina respaldó sus palabras y descartó que Jefferson Farfán tenga la capacidad de cancelar un programa de televisión. "Hay gente que quiere darle un poder a Farfán que no tiene. ¿Cómo va a censurar un programa independiente en un canal donde no es accionista, ni patrocinador, ni anuncia productos? ¿Qué vela tendría en ese entierro?", expresó la conductora con tono sarcástico.

