Espectáculos

Suheyn Cipriani expone indignantes chats de César Vega cuando estaba embarazada: “No la amo, menos a su barriga”

Suheyn Cipriani expuso en 'El valor de la verdad' las agresiones físicas que sufrió de parte de su expareja César Vega, quien incluso le pidió que interrumpiera su embarazo.

Suheyn Cipriani habló sobre su relación tormentosa con César Vega. Foto: Composición LR/Panamericana
Suheyn Cipriani habló sobre su relación tormentosa con César Vega. Foto: Composición LR/Panamericana

Suheyn Cipriani participó en ‘El valor de la verdad’, donde habló de aspectos muy delicados de su vida privada, entre ellos su tormentosa relación con el salsero César Vega, quien la agredió física y psicológicamente. La modelo relató que los episodios de violencia no cesaron con el tiempo; por el contrario, se intensificaron cuando quedó embarazada.

La exreina de belleza también confesó que, a pesar de que ambos habían atravesado un largo proceso para concebir a su hija, el cantante le pidió que abortara en más de 10 ocasiones y, posteriormente, le pedía perdón. Además, durante el programa, mostró indignantes conversaciones en las que Vega se refería a ella y a la bebé que llevaba en su vientre con desprecio, asegurando que no las amaba.

Suheyn Cipriani revela chats de César Vega rechazando a su hija

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Suheyn Cipriani narró los momentos de terror que vivió junto a César Vega, a quien acusó de agredirla físicamente incluso cuando estaba embarazada. Según su testimonio, el salsero llegó a propinarle patadas en el abdomen y a echarla del lugar donde vivían mientras cursaba la gestación.

Para respaldar su versión, la modelo presentó conversaciones entre César Vega y su madre. En ellas, la mujer le reclamaba que los vecinos del edificio se quejaban por las discusiones constantes. “Le dije que se largue y se fue… qué triste debe ser, tampoco la amo y menos a su barriga”, escribió Vega, quien además aseguró que solo amaba a su primera hija con Suu Rabanal.

Lejos de reprochar el comportamiento de su hijo, la madre del cantante respondió: “Que se vaya entonces, pero ya dejen de estar peleando los dos. Todo el edificio se está quejando”. La exreina de belleza recalcó que decidió grabar los actos de violencia porque la madre de César Vega no le creía y justificaba sus agresiones por su problema con el alcohol.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

