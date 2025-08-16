César Vega, el cantante chalaco, reapareció en una entrevista para reconocer públicamente su adicción al alcohol y los episodios de violencia que protagonizó cuando mantenía una relación con Suheyn Cipriani, madre de sus dos hijos. Tras las revelaciones de la modelo en el programa 'El valor de la verdad', el salsero decidió romper su silencio y contar su versión de los hechos.

El salsero se presentará este domingo 17 de agosto en el dominical 'Día D', en el que confirmó que llegó a destruir parte del departamento en el que convivía con la exparticipante de Miss Perú. En el avance del programa, César Vega admitió que destrozó 12 puertas a patadas y, además, reconoce que tiene un problema con la bebida. “Soy alcohólico y no vengo a justificarme”, afirmó.

César Vega se pronuncia en televisión tras declaraciones de Suheyn Cipriani

El testimonio de César Vega se da pocos días después de la participación de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad', emitido el domingo 10 de agosto. Aunque la modelo anunció su regreso al programa este domingo 17 para revelar nuevos episodios de su relación con su madre, su participación fue cancelada.

En esa entrevista, Suheyn Cipriani también narró una serie de episodios de violencia física, verbal y psicológica que habría sufrido durante su relación con César Vega. Según contó, estos actos se repetían con mayor frecuencia cuando el cantante estaba bajo los efectos del alcohol, una adicción que el salsero de 31 años terminó reconociendo públicamente al señalar que es alcohólico y que no busca justificarse.

Suheyn Cipriani contó los episodios de agresión que sufrió durante su relación con César Vega

En el programa conducido por Beto Ortiz, la modelo peruana relató con detalles los episodios de agresión que vivió durante su relación con César Vega. Según explicó, el cantante rompía las puertas de la vivienda como una forma de canalizar su ira y evitar agredirla directamente; sin embargo, aseguró que en diversas ocasiones sí llegó a sufrir agresiones físicas por parte del salsero.

La modelo afirmó que este comportamiento se repitió en varias oportunidades, al punto de que 12 puertas fueron destruidas durante su convivencia. Incluso, recordó que cuando estaba embarazada logró registrar en video uno de los momentos en los que era agredida física y verbalmente. En dicha grabación se escucha a la modelo pedirle al cantante que dejara de golpearla, mientras relataba el dolor que sentía.