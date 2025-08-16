‘El valor de la verdad’ sorprendió a todos al anunciar que Suheyn Cipriani se sentaría por segunda vez en el temido 'sillón rojo' el domingo 17 de agosto. Sin embargo, tras confirmar su regreso, el programa se rectificó y anunció que finalmente la participante será Samahara Lobatón, quien había sido anunciada con anterioridad.

Este abrupto cambio en la programación lo explicó el conductor Beto Ortiz, quien compartió un video en redes sociales aclarando lo que había ocurrido. “Al mediodía de hoy (viernes 15 de agosto), mi productor se reunió con Suheyn Cipriani porque ella estaba interesada en responderle a su madre. Sin embargo, con el correr de las horas, ella se arrepintió y decidió que mejor no le respondía a su madre", afirmó.

Samahara Lobatón sí estará en 'El valor de la verdad' este domingo 17 tras cancelación de Suheyn Cipriani

Samahara Lobatón se sentará este domingo 17 de agosto a las 10:00 p. m. en el 'sillón rojo', luego de que, de forma inesperada, se anunciara que Suheyn Cipriani participaría en una edición especial ese mismo día. Sin embargo, tras la aclaración del conductor Beto Ortiz, se confirmó que la programación continuará con la participación de la influencer, quien revelará detalles sobre su amistad con Ivana Yturbe y contará cómo Jefferson Farfán intentó hacerle un ampay a su pareja, Brayan Torres. “Ivana y yo éramos uña y mugre. Ella nunca me dijo ‘yo estoy saliendo con él’, me lo ocultó al comienzo, porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos. Lo que hace la calentura y el amor”, afirmó.

Inicialmente, la edición especial con Suheyn Cipriani iba a centrarse en los conflictos que mantiene con su madre, quien se mostró indignada por las recientes declaraciones de su hija en su contra. Sin embargo, con la rectificación del programa, todo continuará según lo programado y será la hija de Melissa Klug quien brindará declaraciones que prometen sorprender.

Beto Ortiz aclara controversia por supuesta intervención de Jefferson Farfán en 'El valor de la verdad'

Desde que se anunció la participación de Samahara Lobatón, comenzaron a circular rumores de que Jefferson Farfán intentaría frenar la emisión del programa mediante artilugios legales. La confusión se intensificó cuando el programa anunció el regreso de Suheyn Cipriani. Sin embargo, el conductor Beto Ortiz aclaró que el exfutbolista no tuvo ninguna influencia en los cambios recientes. “He visto con sorpresa y también con humor que hay una cantidad de anuncios y comentarios en las redes sociales diciendo que Jefferson Farfán habría censurado un capítulo de 'El valor de la verdad', cosa que es imposible que suceda, con todo cariño”, aseveró.

Ortiz también enfatizó que él y el programa no reciben órdenes del jugador de Alianza Lima. “El señor Jefferson Farfán no es director de El valor de la verdad, ni tampoco es editor general de Panamericana Televisión, hasta donde yo sé”, añadió, desmintiendo así los rumores que circulaban en redes sociales sobre su supuesta intervención en la programación.