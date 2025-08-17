HOYSuscripcion LR Focus

'El valor de la verdad' EN VIVO hoy con Samahara Lobatón: hora, canal y dónde ver el programa en Panamericana

Samahara Lobatón se enfrenta al temido 'sillón rojo' este domingo 17 de agosto y promete revelar detalles inéditos de su vida en el esperado programa de Beto Ortiz.

Samahara Lobatón confesará por qué terminó su amistad con Ivana Yturbe. Foto: composición LR/difusión/Panamericana
El valor de la verdad EN VIVO se transmite hoy, domingo 17 de agosto, a las 9:45 p. m. por el canal Panamericana TV. Aquí te contamos cómo verlo online, el horario en cada país y qué revelará Samahara Lobatón sobre su vínculo con Jefferson Farfán, expareja de su madre, así como de sus examistades como Ivana Yturve, la modelo que tuvo una fugaz relación con la 'Foquita'.

La influencer estuvo a punto de no aparecer en el programa de Beto Ortiz, ya que inicialmente se anunció una edición especial con Suheyn Cipriani, quien revelaría detalles de su relación con su madre. Sin embargo, el programa finalmente ratificó la participación de la hija de Melissa Klug, quien intentará responder las 21 preguntas para llevarse los 50.000 soles de premio.

PUEDES VER: César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': 'Soy alcohólico y no vengo a justificarme'

lr.pe

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' en vivo hoy con Samahara Lobatón?

La hija de Abel Lobatón y Melissa Klug se presentará en 'El valor de la verdad' este domingo 17 de agosto a partir de las 10:00 p. m., inmediatamente después del programa 'Panorama', a través de Panamericana Televisión (canal 5). Quienes deseen seguir las confesiones de Samahara Lobatón y se encuentren en el extranjero podrán conectarse a través del canal de YouTube en los siguientes horarios.

  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Samahara Lobatón en Perú, Colombia y Ecuador: 17 de agosto a las 10.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Samahara Lobatón en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador: 17 de agosto a las 9.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Samahara Lobatón en Chile, Bolivia y Venezuela: 17 de agosto a las 11.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Samahara Lobatón en Brasil y Argentina: 17 de agosto a las 12.00 a. m.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo online o por TV?

Los televidentes en Perú podrán disfrutar del episodio con Samahara Lobatón en vivo a través de Panamericana Televisión (canal 5), que emite 'El valor de la verdad' todos los domingos en horario estelar, inmediatamente después del dominical Panorama.

Para quienes prefieran verlo por internet, el canal oficial de YouTube de Panamericana Televisión transmitirá el programa gratis y en vivo. Además, una vez finalizada la emisión, el episodio completo quedará disponible en la plataforma para que pueda reproducirse en cualquier momento desde una computadora, celular o tablet.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani expone por qué le ofreció ayuda económica a su madre tras participar en 'El valor de la verdad': 'Se dedica a su iglesia'

lr.pe

Preguntas que responderá Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad' en vivo

En el avance del programa, Samahara Lobatón revela que Ivana Yturbe le ocultó su relación con Jefferson Farfán.  “Ivana y yo éramos uña y mugre. Ella nunca me dijo ‘yo estoy saliendo con él’, me lo ocultó al comienzo. Porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos. Lo que hace la calentura y el amor”, afirmó.

Entre otras confesiones, la influencer también reveló que Jefferson Farfán quiso sembrarle un ampay a su pareja, Bryan Torres, con el fin de romper con su relación. Estas son algunas de las preguntas que le hizo Beto Ortiz a la hija de Melissa Klug:

  • ¿Cuántas de tus amigas han tenido un affaire con Jefferson Farfán?
  • ¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?

Canales para ver 'El valor de la verdad' en vivo desde Perú y otros países

Desde Perú, además de la señal abierta de Panamericana TV (canal 5), el programa también puede verse por cable a través de las siguientes plataformas:

  • Movistar TV: canal 705 en HD
  • Claro TV: canal 5 en señal estándar
  • DirecTV: canal 195.
'El valor de la verdad' con Samahara Lobatón: canal TV y plataformas para ver sus confesiones sobre Jefferson Farfán

'El valor de la verdad' con Samahara Lobatón: canal TV y plataformas para ver sus confesiones sobre Jefferson Farfán

Suheyn Cipriani expone por qué le ofreció ayuda económica a su madre tras participar en 'El valor de la verdad': "Se dedica a su iglesia"

Suheyn Cipriani expone por qué le ofreció ayuda económica a su madre tras participar en 'El valor de la verdad': "Se dedica a su iglesia"

'El valor de la verdad 2025': confesiones impactantes y los invitados más polémicos

'El valor de la verdad 2025': confesiones impactantes y los invitados más polémicos

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

Exchico reality salió de Perú a buscar fortuna en otros países, triunfa como modelo en París y está por abrir su propia empresa en Dubai

Exchico reality salió de Perú a buscar fortuna en otros países, triunfa como modelo en París y está por abrir su propia empresa en Dubai

Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

